Злоключения Путина в поездках по миру 15.11.2018, 8:23

Фото: Ludovic Marin / Reuters

И не боятся, и не уважают – смеются.

Сайт «Эхо России» собрал информацию о последних зарубежных поездках президента РФ Владимира Путина.

Премьер Сингапура отменил встречу с Путиным из-за его опоздания

Владимир Путин прибыл в Сингапур 13 ноября для участия в двух саммитах: Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Восточноазиатском. В день прибытия он должен был встретиться с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, но тот из-за опоздания Путина отменил переговоры. В итоге Владимиру Путину удалось встретиться с Ли Сянь Лунем днем позже - 14 ноября.

А потом еще пропустили и через рамку металлоискателя

Президента России Владимира Путина перед саммитом Россия - АСЕАН в Сингапуре, вопреки обычной практике, заставили пройти через рамку металлоискателя. Об этом сообщил в среду, 14 ноября, корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников.

"Он приехал на саммит в торгово-выставочный центр Suntec и хотел пройти, как обычно, мимо рамки металлоискателя, которая в таких случаях стоит для кого угодно, но только не для него. И тем не менее Владимира Путина аккуратно перенаправили именно сквозь рамку", - написал Колесников. При проверке российский лидер "зазвенел", то есть металлоискатель сработал, уточнил журналист.

Корреспондент "Коммерсанта" назвал это "без преувеличения уникальной ситуацией", так как обычно главам государств открывают отдельный проход безо всякого контроля.

Фотография, которая рассердила Кремль

В воскресенье в Париже Путин хотел стать большой звездой среди глав государств, собравшихся отметить столетие перемирия в Первой мировой войне. Чтобы подчеркнуть свой статус, российский президент позаботился о том, чтобы прибыть позднее своих коллег, что является для него привычным. Но на этот раз такой сценарий обернулся против хозяина Кремля, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Фотография, обошедшая информационные агентства, а затем российские социальные сети, показывает Владимира Путина таким карликовым, что Дональд Трамп, уже поднявшийся на подмостки вместе с другими главами государств, вынужден согнуться, чтобы пожать ему руку. (Подмосток всего-то высотой не более 20 сантиметров, но на фотографии получилось так, что Путин стоит, как бы, на коленях - ЭР)

Фотография, сделанная журналистом AFP, спровоцировала гнев сторонников Путина и иронические замечания его противников, указывает автор статьи.

Государственное агентство ТАСС, сначала использовавшее эту фотографию в сообщении, вынуждено было поспешно исправиться и удалить ее со своего сайта. Для российских СМИ, лояльных к Кремлю, существует негласное золотое правило: президент никогда не должен выглядеть низкорослым по сравнению с окружающими его людьми. Нелегкое предписание, поскольку рост Владимира Путина составляет 1,7 м, то есть он на 20 см ниже, чем Дональд Трамп. Главы Турции и Китая, с которыми Путин встречается очень часто, явно выше его ростом. Официальные фотографы в обязательном порядке должны выходить из положения, снимая его под таким углом, чтобы голова российского президента оказалась на том же уровне, что и головы других присутствующих, при любой ситуации, комментирует Гриншпан.

Соцсети высмеивают оплошность официального информагентства, предсказывая, что теперь "полетят головы". Над Путиным часто посмеиваются из-за того, что он якобы использует обувь на платформе и незаметные пьедесталы, чтобы казаться выше. Общеизвестно, что кремлевская служба по связям с общественностью для официальных фотографий, предназначенных для СМИ, тщательно отбирает лиц, окружающих президента, по критерию роста, отмечает корреспондент.