Слово из трех букв Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

15.11.2018, 8:50

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Антон Орехъ

Вот и пошел процесс, как говорил классик.

И не говорите, что вас не предупреждали. Когда под чемпионат мира маскировали пенсионное повышение, а под пенсионное повышение маскировали повышение НДС, умные люди говорили, что именно это и есть главная плохая новость. Потому что пенсионные катаклизмы еще когда наступят, а многие из нас до той поры и вовсе не доживут, а НДС даст нам по башке почти мгновенно.

Ну, вот и пошел процесс, как говорил классик. Тарифы ЖКХ растут давно и растут резво. Уж не знаю, какие там 4% в год, но я плачу за квартиру регулярно. Причем, не только за себя, но и за маму. У нее квартплата в номинальном исчислении за последние годы выросла почти в четыре раза. Но при этом, мама, к сожалению, успела стать инвалидом первой группы и льготником. То есть этот рост – он еще и со скидкой!

Поэтому я не верю и теперь, когда Медведев говорит про 1,7%, про 2,4%. Наверняка там какой-то мухлеж заложен. Как с повышением пенсий. Обещают повысить прямо на какие-то невероятные проценты, а реально повышают на три копейки. Потому что манипулируют с базовой пенсией и фактической.

Но ведь ЖКХ – это лишь часть приятного сюрприза. Хотя, возможно, и самая наглядная. Потому что коммуналку мы оплачиваем регулярно, бумажки скалываем и можем сравнить. Однако вы должны быть готовы и ясно понимать, что с 1 января вы станете платить больше не только за свет и газ, а вообще за все!

Потому что НДС – важнейший всеобщий налог. НДС есть везде. НДС – как воздух. НДС всепроникающ. Подорожают все товары и все услуги без исключения. И смешно даже говорить о каких-то пактах о неподорожании бензина. Куда он денется – подорожает! И государство даже не станет особенно этому сопротивляться.

Потому что наше дурацкое государство упустило вообще все возможности для развития, прогуляло все нефтяные деньги и вместо того, чтобы тратить их на людей, тратило на ракеты и войну. И сейчас у государства с деньгами беда. И деньги эти оно будет брать из вашего кармана. Будет отбирать ваши рубли с якобы невостребованных вкладов, будет отбирать с помощью НДС. Брать через тарифы ЖКХ. Вы ведь не хотите, чтобы вас выкинули из дома? Значит, будете платить. Вы же не хотите умереть с голоду? Значит, будете платить и за подорожавшие продукты. И за лекарства, которые, судя по ценам, уже сейчас сделаны как из золота.

Может, разве что водка подешевеет. Чтобы залить глаза и не увидеть четко, что написано в очередной коммунальной квитанции.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»