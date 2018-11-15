Учительница случайно создала оптическую иллюзию и прославилась 15.11.2018, 14:37

Фото: reddit.com/r/mildlyinteresting

Женщина нарисовала на листе цветной бумаги шаблоны цветков, чтобы вырезать их.

Учительница начальных классов из Канады готовилась к уроку и случайно создала новую оптическую иллюзию. Фото женщина опубликовала на портале Reddit, пишет korrespondent.net.

Учительница начертила на красном листе бумаги заготовки для цветов. Ее ученики должны были вырезать шаблоны, чтобы сделать из них маки ко Дню памяти павших.

Когда женщина заполнила весь лист бумаги контурами цветков, она пришла в замешательство. Ей показалось, что линии пересекаются, хотя она знала, что это не так.

Женщина поделилась созданной оптической иллюзией в сети.

Ее пост за несколько дней набрал 124 тысяч лайков и 2 тысячи комментариев. Пользователи отметили, что, хотя и знали о смысле иллюзии, все равно удивились, когда их глаза их "подвели".