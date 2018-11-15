В Минске за $62 тысячи реконструируют памятник Калинина 24 15.11.2018, 14:59

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Фото: Александр Ханин

Советский идол сгнил.

На сайте госзакупок можно найти тендеры на реконструкцию памятника Калинина в Минске. Оказывается, восстановление советского идола стоит 134 тысячи белорусских рублей. По сегодняшнему курсу это около 62 тысяч долларов.

Правда, оба тендеры закончились неудачно. Выяснить, кто в итоге занимается реставрацией и почему она стоит так много, не получилось. На предприятии «Ремавтодор Первомайского района», которое отвечает за реконструкцию, на вопросы отвечать категорически отказались.

Nn.by поинтересовалась у Антона Остаповича, председателя Общества охраны памятников, знает ли он что-то про эту реставрацию.

«Два года назад я был среди участников проекта по реставрации памятника, делал историческую справку, - сообщил Астапович. - Но научный руководитель проекта предложения по реинтерпретации памятника отклонил - я предлагал добавить табличку, что Калинин имел отношение к массовым политическим репрессиям.

Что касается стоимости реставрации, то, к сожалению, здесь я не большой специалист. Но цена будет большой, так как речь идет о полной реконструкции, начиная от пьедестала. Сам памятник из медного сплава, на стыках стальная арматура - идут химические процессы.

Этот Калинин фактически сгнил. Реставрация таких вещей очень и очень дорогая. Целесообразность такой реставрации - вопрос второй.

Могу добавить только, что ставили памятник в конце 1970-х. Стоимость изготовления, монтажа и благоустройство территории вокруг стоила более 280 тысяч советских рублей. Для сравнения: в то время около 6 тысяч стоилa трешка в Минске».