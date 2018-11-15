Дети хором закричали: «Король-то голый!» Игорь Эйдман

15.11.2018, 15:44

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Игорь Эйдман

Диктатор проиграл борьбу за новое поколение россиян.

Пока российский диктатор ездит по миру, пытаясь унизить опозданиями других глав государств, в России дети пишут мелом на доске уже не "Мама мыла раму", а "Путин - вор". Звучит, как "дважды два - четыре". И, видимо, именно так и воспринимается российскими школьниками. Не новость, что этот секрет Полишинеля знают в России даже дети. Новость, что дети не боятся говорить о нем вслух.

Как сообщает "Дождь", поводом для этого челленджа стал случай в красноярской школе, где учительница сообщила школьникам о том, что за такую надпись «в советское время был бы расстрел». После этого фотографии с надписями на досках начали публиковать в комментариях к публикации «Сталингулаг» во «ВКонтакте». К челленджу присоединилась школа в городе Гусиноозерск в Бурятии, школа в Краснодаре, Университет имени Лобачевского в Нижнем Новгороде и др.

Диктатор, над которым глумятся дети собственной страны, обречен. Он подобен дереву, лишенному корней. С виду оно вполне уверено стоит на земле, но обречено упасть при первом же сильном порыве ветра.

По миру ездит не реальный Путин, а миф о сверхпопулярном и всесильном диктаторе. Такого Путина уже нет. Диктатор проиграл борьбу за новое поколение россиян. Оно презирает его и глумится над ним. А значит у Путина и его режима нет будущего.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"