Жители Светлогорска победили в битве против вредного завода 1 16.11.2018, 23:16

Фото: EPA

Хроники протестов против завода беленой целлюлозы.

В Светлогорске боролись против вони, говорили о проблемах со здоровьем, но завод целлюлозы построили. А протестующих преследовали, судили и штрафовали. И вдруг завод приостановил свою работу. Китайские специалисты покинули предприятие, забрав с собой электронные платы управления оборудованием. Кто-то ответит? В сюжете телеканала «Белсат».

Жители Светлогорске победили в битве против ядовитого завода

Годы борьбы завершились победой, по крайней мере, временной. Но жители Светлогорске скептичны относительно будущего - они, как никто, знают цену эпопеи с китайским заводом.

Жители Светлогорске говорят:

«Оказывается, вредный. Молодежь уезжает, из Слободы тоже стараются уехать».

«Говорили даже в Слободе, что если ты против что-то скажешь, то выгонят с работы».

Завод прекратил работу еще в октябре, тогда же общественность получила ответ из Министерства природных ресурсов. Чиновники признали, что первоначальный проект не учитывал выбросов в воздух вонючего и ядовитого для организма газа метилмеркаптана.

«Он год травил людей в Светлогорске, этот метилмеркаптан. Руководство завода, райисполком, та же наша санэпидемслужба говорили, что ничего нет, ничего вредного. Но завод вредный, и об этом нам написали специалисты из Хабаровского университета, медики. Они написали, что метилмеркаптан даже при небольшом количестве и малом количесте йода вызывает заболевание нервной системы и пищеварительной», - возмущается Елена Маслюкова из правозащитного центра «Весна».

Хотя еще до постройки завода было собрано более 10 тысяч подписей против, низкое качество производственного процесса и экологические негативные последствия уже тогда были очевидны экспертам.

После запуска завода газ собирался в низинах окрестных деревень и Светлогорске. Воняло всем, кроме чиновников, которые категорически отрицали проблемы.

Как сообщают источники, китайский менеджмент и рабочие покинули завод, идет новая экспертиза проекта. «Беллесбумпром» - концерн, который ответственен за проект с белорусской стороны, от комментариев отказывается.

«Что послужило причиной такой ситуации? Это указ Лукашенко, который позволил китайцам строить завод по нормам Китайской Народной Республики, с последующей адаптацией к нормам Республики Беларусь», - объясняет Анатолий Змитрович, руководитель инициативной группы, Светлогорск.

Теперь вопрос - китайской стороной взят перерыв в такой адаптации, или белорусская сторона остановилa инвестиционный договор? Планировалось, что завод ежегодно будет производить 400 тысяч тонн целлюлозы, большинство которой пойдет на экспорт. Общая стоимость проекта 850 миллионов долларов, из них только около двухсот - инвестиции китайской компании, остальное - государственный кредит Беларуси от китайских банков.

То есть деньги, которые независимо от будущего проекта, вынуждены будем возвращать мы или наши дети.

За делом с самого начала следит журналист-фрилансер Андрей Толчин:

«Власти всегда обманывали людей, что якобы нет этих метилмеркаптанов, что будет даже пахнуть розами. И когда мы с людьми общались и показывали на экранах, что отвечают люди, которые на самом деле ощущают сильный запах, даже на себе мы это чувствовали, но власти хотели сделать таким образом, будто бы все хорошо. Местная власть же дышит тем самым воздухом, для меня это было очень странно, когда и милиционеры принимали участие в репрессиях против людей. [...] Никакое рабочее места не стоит жизнь человека...»