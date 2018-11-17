Плата за лояльность Aлина Витухновская

17.11.2018, 10:41

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Aлина Витухновская

Фото: Online.ua

Неадекватный режим, неадекватная обслуга.

Широко известная в узких кругах поэтесса и журналистка, работавшая в ДНР, добровольно (!) легла в клинику неврозов. По идее, люди, обслуживающие пропагандистскую машину режима, должны понимать его реальный статус. Но они не понимают. Получается "два в одном". Неадекватный режим и неадекватная обслуга.

То есть, Россия реально находится под управлением клинических сумасшедших. Теперь даже и не скрывающих, что они под нейролептиками.

Те же, кто обслуживает систему "рационально" — т.е. только за деньги, в результате столкнутся с тем же, с чем столкнулся тот, кто обслуживает ее из идейных соображений.

А те, кто строит планы заработать на идеологическом фронте — имейте в виду, что вы сильно рискуете — вы можете лишиться не только репутации, но и рассудка.

Aлина Витухновская, kasparov.ru