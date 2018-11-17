Князь Альбер II: Рыболовлеву стоит отказаться от «Монако» 17.11.2018, 20:12

Князь Альбер II

Князь Монако призвал бизнесмена отказаться от футбольного клуба, если его вина подтвердится.

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, которого заподозрили в коррупции и торговле влиянием, должен будет отказаться от руководства принадлежащего ему футбольного клуба "Монако", если его вина будет доказана. Такое мнение высказал князь Монако Альбер II в интервью независимому французскому интернет-изданию Mediapart, пишет "Гордон".

Князь отметил, что прежде чем делать выводы, нужно дождаться окончания расследования.

"Сейчас мы должны уважать презумпцию невиновности, если только он сам не решит прекратить свое президентство в "Монако", пока же мы не можем спешить", – подчеркнул Альбер II.