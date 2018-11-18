СМИ: Янукович попал в реанимацию в Москве 1 18.11.2018, 9:52

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Виктор Янукович

У беглого экс-правителя Украины серьезные травмы.

Экс-президент Украины Виктор Янукович госпитализирован в Москве с подозрением на травму позвоночника. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в НИИ им. Склифософского.

Информацию «Комсомольской правды» подтверждает источник телеканала «360». По его словам, у пациента, доставленного в клинику скорой помощи полностью совпадают паспортные данные с бывшим украинским лидером. Как утверждает источник, Янукович был госпитализирован еще в пятницу. В больницу его доставили примерно в 20:30 мск с кровоизлиянием в коленном суставе. В клинике Янукович пробыл около часа.

По данным «Комсомольской правды», медики также заподозрили у политика травму позвоночника. Предположительно, травму он получил во время игры в теннис. После его поступления в клинику в блоке больницы, куда попал Янукович, временно ограничили доступ посетителей, он был направлен в реанимацию, но позже его увезли в частную клинику.