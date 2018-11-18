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Активисты добились разрешения на празднование годовщины Слуцкого восстания

  • 18.11.2018, 12:17

Торжественные мероприятия в Слуцке пройдут 24 ноября.

Слуцкий районный исполнительный комитет дал разрешение на проведение в Слуцке митинга и шествия по случаю годовщины Слуцкого восстания.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил активист Партии БНФ Виталий Амелькович. Массовые мероприятия состоятся 24 ноября. В 11:00 назначен сбор участников возле городского стадиона, далее состоится шествие к городскому парку, в котором пройдет митинг.


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