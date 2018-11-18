«Ради детей»: минчанка продала две квартиры и открыла бизнес 18.11.2018, 15:14

Александра Ларионова

Фото: realt.by

Предпринимательница считает что все сделала правильно.

Открыть свою компанию, особенно когда это производство, очень не просто. Все упирается в начальный капитал. Если его нет или недостаточно, но есть большое желание изменить свою жизнь и детей, приходится идти на неординарные меры. Но, как говорится, цель оправдывает средства.

Сегодня наша героиня — директор компании по производству белорусской мебели марки Millwood Александра Ларионова. Она рассказала порталу Realt.by, на какой шаг ей пришлось пойти, чтобы создать свою фирму и стать ее полноправной хозяйкой. Легко ли вести и управлять своим бизнесом женщине с двумя детьми? И, собственно, для чего все это ей было надо?

Чтобы открыть свое дело, пришлось продать квартиру

Решение открыть свое дело Александра с мужем приняли в 2012 году. В то время наша героиня находилась в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком. Своих денег не хватало, зато в собственности были две однокомнатные квартиры. Одна из них принадлежала мужу, которая досталась ему по наследству. Вторая — Александре, приобретенная ей с помощью родителей еще до брака.

— Квартира мужа была в Шабанах. Этот район мне никогда не нравился, да и ездить туда по вечерам было страшновато. К тому же квартира была в старом типовом доме на Ротмистрова. Как сейчас модно говорить, она была «убитая», находилась на первом этаже, в ней долго жили квартиранты. Мы решили ее продать, а деньги вложить в бизнес. Дело это оказалось не простое, но не для меня, — рассказывает Александра.

Все хлопоты по продаже квартиры наша героиня взяла на себя. Разместила объявление на специализированной рекламной площадке. Пошли звонки, а потом стали приходить на осмотр люди. Желающих купить квартиру было не много. Чтобы повысить интерес к жилому помещению, был сделан косметический ремонт. Поклеили свежие обои, отремонтировали одну стену в санузле, подкрасили батареи. Однажды пришла молодая пара. Ценник на квартиры в районе был один из самых низких в городе. Это устроило молодых людей, и они приобрели жилое помещение за 33 тысячи долларов.

— Конечно, мы дали небольшую скидку. Как правило, при продаже так чаще всего и происходит. Сначала ставишь максимальную цену, а потом чуть снижаешь и продаешь, — делится своим секретом продаж Александра. — У меня всегда хорошо получалось продавать квартиры, машины, есть такая жилка продавца. Видимо, поэтому и решила открыть свой бизнес.

Фото: realt.by

«Второй квартирой тоже не особо дорожила»

Семья с двумя детьми жила в «однушке» Александры в Малиновке на улице Есенина. Квартира тоже находилась с типовом панельном доме, но имела хорошую чешскую планировку. Жилое помещение выглядело более привлекательно, чем квартира в Шабанах. В нем был сделан неплохой ремонт. Единственный минус заключался в том, что в доме жило много переселенцев — чернобыльских семей, которые создавали ряд неудобств.

Имея на тот момент личный опыт, Александра взялась за продажу квартиры снова сама. Деньги нужны были срочно, поэтому жилое помещение с мебелью продали быстро.

— Меня удивило то, что на осмотр квартиры в основном приходили иногородние люди. Но в итоге я продала квартиру минчанину где-то за 50 тысяч долларов, который приобрел ее для своего 15-летнего сына, — вспоминает Александра.

Семья переезжает жить в трехкомнатную квартиру в Малиновке к маме нашей героини. Через полтора года решает жить отдельно на съемной квартире.

Фото: realt.by

Аренда — не сахар, но бизнес важнее

Трехкомнатную квартиру сняли в аренду тоже в Малиновке на улице Голубева, которая обошлась семье в 350 долларов в месяц.

— На то время это была не самая дешевая квартира. Но мне не хотелось далеко уезжать от мамы, поэтому согласились на такую цену. К тому же дом был расположен рядом с гимназией сына, и нас это тоже устроило, — рассказывает Александра.

Но, к сожалению, долго семье здесь не пришлось пожить. Планировали задержаться на несколько лет, а получилось на полгода.

— Я не люблю, когда люди вмешиваются в мое внутреннее жизненное пространство. А наш хозяин как раз оказался таким человеком. Мог без предупреждения прийти в квартиру в любое время. Постоянно проверял, не испортили ли мы что-нибудь, не поцарапали ли… Хотя что там можно было испортить… Старую кухню вынесли на лоджию, под заказ сделали свою, благо занимаемся мебелью. Терпеть это стало невозможно, и мне снова пришлось искать квартиру, — говорит Александра.

Вторая съемная трехкомнатная квартира находится тоже в Малиновке, где семья живет уже около двух лет. На этот раз с арендодателем повезло. Мужчина оказался человеком, который ценит квартирантов, переезжающих на длительное время, порядочных и своевременно оплачивающих аренду. Поэтому и цена оказалась не высокой — всего 220 долларов в месяц.

— За все это время арендодатель ни разу не пришел к нам домой. Мы встречаемся с ним в городе один раз в два месяца и передаем деньги за аренду. Иногда он заезжает ко мне на работу. Мы очень хорошо общаемся, — дополняет Александра.

Фото: realt.by

Терпеть скитания в надежде на лучшую жизнь

Александра говорит, что пока семья терпит какие-то неудобства, переезжая из одной квартиры в другую. Но все это делается в надежде на лучшую жизнь.

Бизнес постоянно требует новых вложений. Денег от продажи двух квартир оказалось мало, пришлось пойти на крайнюю меру и еще продать личный автомобиль.

Александра получила высшее образование в Белорусском государственном экономическом университете по специальности «высшая школа туризма». На протяжении всего обучения и последующие 10 лет работала по найму в сфере продаж, закупок и логистики.

Сейчас наша героиня имеет свою компанию по производству корпусной мебели и арендует 1000 квадратных метров офисных и производственных площадей в центре Минска. Раньше офис находился в Малиновке, но для оперативного решения производственных вопросов пришлось перевезти его в центр. Предприятию исполнилось уже 6 лет.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

— Этого времени достаточно для развития бизнеса? — задаю вопрос Александре.

— Бизнес сродни учебе в университете. Проходит 5 лет, и ты только начинаешь понимать и разбираться в мелочах. Приходит понимание, куда и как надо двигаться дальше. Если это был бы мой второй бизнес, возможно, мне не пришлось бы продавать вторую квартиру. Я на собственном опыте знала бы, во что и как правильно вложить деньги, не делала бы лишние ошибки. Но жизнь такова, что каждый набивает себе шишки на голове самостоятельно, в том числе и я. Немало их набиваю еще и сейчас, потому что находится немало «умников», которые все время так и норовят «подставить ногу», — делится опытом Александра.

Она рассказывает, что поначалу была идея заняться металлообработкой. Но оказалось, что это слишком дорогой вид бизнеса, требующий огромного первоначального капитала только на закупку оборудования. Поэтому была открыто фирма по производству мебели под заказ.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Сейчас в компании в основном производят серийную корпусную мебель в стиле лофт — обеденные и кухонные столы, тумбы с металлическими каркасами. Мебель хоть и дизайнерская, но вполне доступная по цене.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Также производится детская мебель — кроватки, стулья. Самая популярная модель — стульчик «Вырастайка».

Фото: realt.by

Фото: realt.by

— По большому счету, чем мы хотели заниматься вначале, тем частично занимаемся и сейчас — металлообработкой, — уточняет директор компании.

На вопрос, страшно ли было идти в бизнес, она отвечает:

— Конечно, страшно. Да и спустя 6 лет тоже порой бывает не по себе.

— Какую нишу на рынке заняла ваша компания?

— Мы не ориентируемся на масс-маркет, не демпингуем и не продаем свой товар по более низким ценам для привлечения покупателей. Многие фирмы как раз пошли по такому пути. В кризис одни из них ушли с рынка, другие разорились. Мы нашли свою нишу. Сейчас производим интересную мебель, которая отличается своей индивидуальностью. Большая часть нашей продукции идет на экспорт, в частности, в Москву. Там она ценится и пользуется спросом.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Пока у компании нет возможности расширить производство на существующих арендных площадях. Поэтому, скорее всего, следующий этап ее развития — либо расширение арендных площадей, либо строительство собственных.

Лелеется мечта о собственном жилье

Конечно, семья с двумя детьми не планирует еще долго жить в арендной квартире и мечтает о своем жилье. Александра рассказывает, что ездила с мужем за город и смотрела таунхаус в «Пирсе».

— Там все понравилось, но очень дорого. Такое жилье не стоит этих денег. Это сугубо моя точка зрения, и я могу ошибаться. Походили по стройке, посмотрели квартиру изнутри. За эти деньги можно купить землю и построить свой дом, — говорит Александра.

Побывала семья и в ЖК D3.

— Я вообще не вижу смысла платить такие большие деньги только за вид из окна. Квартиры имеют большие площади, продаются без отделки. В Лебяжьем есть дома, где квартиры стоят гораздо дешевле, — уточняет директор компании. — Мы зашли в офис застройщика, нам предложили посмотреть каталоги. Я поняла, что компания не испытывает проблем с продажей жилья, и специалист особо не хочет тратить на нас время. Такой подход меня очень удивил. Возможно, мы и купили бы здесь квартиру, но нам никто не предложил ни одного варианта. Создалось ощущение, что мы своим приходом в офис создали специалисту по продажам ряд неудобств.

Фото: realt.by

Был рассмотрен вариант покупки жилья и на проспекте Дзержинского.

— Но, пожив в наших многоквартирных жилых домах, больше не хочется туда ехать. Большая плотность застройки, проблемы с парковкой автомобиля и ряд других неудобств, — говорит Александра. — Да, мы созрели для покупки своего жилья, но нужную сумму еще не накопили. Нужно выбирать: или покупать квартиру, или развивать производство. За арендную квартиру мы платим 220 долларов в месяц, а за аренду офисных и производственных помещений 2,5 тысячи долларов, не считая коммунальных платежей. Сейчас мы находимся в процессе поиска и принятия правильного решения.

— Оглядываясь назад, вы пошли бы по такому же пути? Или, может, проще было бы жить в своей маленькой квартире, каждый день ходить на работу, получать свои 1000 рублей и копить на новое жилье? — спрашиваю у Александры.

— Я всегда хотела что-то поменять в своей жизни, проявить себя, начать заниматься интересным и творческим делом. Могу в полную силу работать на нанимателя. В свое время так оно и было. Но если у меня есть силы по 15 часов проводить на наемной работе, то почему это время не потратить на себя, — отвечает Александра. — Я очень надеюсь на светлое будущее для своих детей. Хочу, чтобы они получили достойное образование, хорошую работу, путешествовали и познавали мир. Я к этому стремлюсь.