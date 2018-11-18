Ученые назвали самую стройную нацию Европы 3 18.11.2018, 22:32

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Представители ВОЗ провели исследование.

Отсутствие лишних сантиметров на талии — один из признаков здоровья человека любой национальности. Специалисты составили рейтинг стран, где живут самые стройные люди

Лишний вес и ожирение — очень серьезная проблема современного общества, которую пытаются решить медики, эксперты в области питания и Всемирная организация здоровья.

Недавно представители ВОЗ провели исследование и составили рейтинг стран Европы по количеству, проживающих там людей с лишним весом, сообщает Сlutch.ua.

Всего в списке было 53 страны, куда вошли как европейские страны так и республики бывшего Советского Союза. Лидирующие позиции заняли следующие нации: Турция (32,1%), Мальта (28,9%), Великобритания (28,9%), Венгрия (26,4%), Литва (26,3%).

В противовес ожирению, самыми стройными являются жители таких стран, как Таджикистан (14,2%), Киргизстан и Узбекистан (по 16,6%), Босния (17,9), Туркменистан (16,6%), Молдова (18,9%).