Протестующие в Бресте добились первой победы 19.11.2018, 11:12

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Скандальный проект завода пройдет повторную экологическую экспертизу.

Повторную экологическую экспертизу пройдет скандальный проект брестского завода «iPower», имеющий продуцировать свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Добились этого противники китайской технологии, несколько тысяч аналогов которой закрыли на родине, передает «Белсат».

Уже вторую зиму на главной площади Бреста еженедельно собираются голуби - угощаться зерном, а их кормильцы - бороться за чистый воздух.

«Все собираются на площади и обмениваются информацией о том, что произошло за эту неделю в деле аккумуляторного завода», - говорит Анна Канюс, противница аккумуляторного завода.

Протест молчаливый, но настойчивый. Люди требуют, чтобы в Свободной экономической зоне «Брест» остановили строительство аккумуляторного завода, который будет производить свинцово-кислотные аккумуляторные батареи.

«Завод очень вреден, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он заработал», - отмечает противница аккумуляторного завода.

Всего за семьсот метров от ближайших домов и огородов и в нескольких километрах от черты областного города... Завод оброс судебными делами и письмами противников строительства.

Министерство природы ответило только на одно из семи таких писем. И вполне закончило дискуссии со своим работником Сергеем Завьяловым, который критиковал уровень заводских выбросов свинца.

«Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, но при этом у него не было выплаты за выслугу в размере около двух тысяч долларов. То есть мое собственное мнение, что его попросили уволиться», - говорит Дмитрий Бекалюк, противник аккумуляторного завода.

Местные чиновники, Министерство природы и руководствo аккумуляторного завода в течение года рассказывают населению про «140 новых рабочих мест» и про «высокий уровень очищения отходов» - воды и воздуха.

Зачем тогда исподтишка манипулировать цифрами? - спрашивают те, кто исследует ситуацию. Недавно на странице объекта подменили технические паспорта на очистительное оборудование.

«Хорошо что мы все задокументировали, когда обращались по этому вопросу к министерству и четко указали концентрацию вредных веществ. Были сохранены все копи. То есть паспортные данные изменили в сторону уменьшения вредных выбросов вдвое», - отмечает Дмитрий Бекалюк, противник аккумуляторного завода.

Вместе с первым снегом на брестской центральной площади вчера праздновали большую победу.

«Очень мы воспряли духом после вчерашней беседы наших активистов Демьяна и Дмитрия с Малкиной (Минприроды) о том, что сейчас будет проводиться повторная экологическая экспертиза», - рассказала Юлия Зубик, противница аккумуляторного завода.

Проект будут переоценивать государственные экологи, которым активисты довели информацию о вредности подобных производств в мире. Если уровень опасности для окрестностей признают высоким - стройку остановят.