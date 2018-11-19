Как на российских шоу работают проплаченные украинские эксперты 6 19.11.2018, 13:34

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Сергей Сидоренко

Журналист узнал, сколько платят экспертам на российских политических шоу.

Редактор сайта "Украинская правда" Сергей Сидоренко рассказал, как продюсеры российского телеканала НТВ пытались нанять его в качестве платного эксперта, который бы высказывал в студии нужную точку зрения по украинским вопросам, сообщает "Настоящее время".

Сидоренко сделал вид, что согласился и записал разговоры на эту тему, но на деле в Москву не поехал. Зато, по его словам, он выяснил, что ежедневно из Киева в Россию летают другие "платные эксперты" из Украины. Они, по мнению Сидоренко, работают против собственного государства.

Письмо с предложением поучаствовать в телепередаче на канале НТВ и получить за это деньги Сергею прислала журналистка по имени Юлиана. В первый раз ему предложили за участие в эфире всего лишь 150 долларов. Но пообещали увеличить гонорар до 300 долларов, начиная со второго шоу.

– Как вы получили это письмо?

– В этот же день пришли письма и мне, и моим коллегам. Я заметил это письмо после них. Может быть, рассылались письма в фейсбук-мессенджер одновременно. Первыми (рассылкой) мои коллеги в ньюсруме поделились: вот, есть такое, каким образом им отказать? У меня сразу возникла мысль: а не попробовать ли поиграть?

– Как проходил "торг"? Что они были готовы предложить?

– Десять тысяч рублей они предложили мне сами. Но я, опять же в качестве эксперимента, сказал: триста. На триста они согласились очень быстро.

Конечно, я мог просто отказаться. Раньше когда мне писали с российских телеканалов или, во всяком случае, когда представлялись сотрудниками российских телеканалов, я просто отказывался. И, в общем-то, так делало большинство моих коллег.

Но в этот раз... знаете, мне хотелось поэкспериментировать. И, как оказалось, вышло довольно успешно.

– Почему, когда вам прислали билет, вы не пошли дальше: не поехали в Москву, не стали участвовать в этом?

– Представьте ситуацию: человек в качестве какого-то журналистского эксперимента или чего-то подобного соглашается принимать участие в, например, банде. Наверное, в тот момент, когда эта банда начинает убивать человека, журналист все-таки из нее выйдет?

Для меня моральная грань – это участие в телепрограмме. Если бы я поехал, я бы уже этим любопытством начал наносить урон своей репутации. Я лично искренне считаю, что те мои сограждане, те коллеги, которые ездят в Москву на эфиры, они поступают, мягко говоря, неэтично по отношению к собственной стране. Я не могу позволить, чтобы обо мне так думали другие.

– Вы осуждаете тех украинцев, кто ездит на российские федеральные каналы, участвует в этих программах?

– Не просто осуждаю, а делаю это категорически и очень глубоко и искренне. Я считаю, что эти люди, по сути, воюют против своей страны, против Украины.

– То есть нет никакого смысла ездить туда отстаивать какую-то свою точку зрения или точку зрения государства вообще?

– Начнем с того, что роль людей, которые приезжают на федеральные телеканалы, по сценарию, который в этих телешоу реализуется, – не в том, чтобы они представляли точку зрения, а в том, чтобы они выступали клоунами и шутами. Это немножечко не та роль, в которой я хотел бы видеть своих коллег.

В студии все собрано таким образом, чтобы эти люди оставались в меньшинстве, чтобы они не могли откровенно представить свою позицию. Но я не считаю, что тех людей, которые сейчас поддерживают вооруженное нападение на мою страну, на Украину, можно каким-то образом переубедить.