Бойцы российских ЧВК жалуются на своих командиров в международный суд 15 19.11.2018, 22:35

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Российские наемники требуют привлечь к ответственности организаторов ЧВК.

Бойцы российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает, сообщил “Радио Свобода” председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев.

Обращение к прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, представляющих 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций. Сам текст обсуждался на общероссийском офицерском собрании, которое прошло в воскресенье и называлось "ЧВК. Гибель армии – #НасТутНет". Как следует из документа, потери ЧВК, по данным ветеранских организаций, исчисляются сотнями.

"Мы, граждане РФ, ветераны вооружённых сил и боевых действий, опираясь на статью 15 Римского статута Международного уголовного суда, просим возбудить расследование proprio motu на основе нижеизложенной информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию суда", – говорится в обращении в суд.

За последние три года в российские ветеранские организации поступили тысячи жалоб граждан Российской Федерации, прошедших службу в частных военных и охранных компаниях (ЧВОК). Совет Федерации РФ отрицает существование российских ЧВОК, но непосредственные участники этих формирований свидетельствуют об обратном: интересы России в мире представляет целый ряд, в определении "Документа Монтрё", "частных предпринимательских субъектов, которые оказывают военные и/или охранные услуги". Ветераны российских ЧВОК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах в Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки. При этом россияне воюют за рубежом в статусе "добровольцев" и без официального признания со стороны российского государства.

По словам Евгения Шабаева, в июле 2018 года бойцы ЧВК обращались в Администрацию президента с предложением легализовать ЧВК, но получили ответ из Минобороны, в котором организацию и деятельность частных военных компаний в России назвали антиконституционными.

Как следует из обращения в суд, ветераны российских вооружённых сил считают, что "участников ЧВОК лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наёмничестве. (Деятельность ЧВОК попадает под действие двух статей Уголовного кодекса РФ: "Наёмничество" и "Организация незаконного вооружённого формирования".)

Ветераны военных конфликтов пишут, что "состоящие из "нелегалов" подразделения ("ЧВК Патриот", "ЧВК Вагнер" и др.) и аффилированные с ними компании (например, работающая в ЦАР Lobaye Invest и работающая в Сирии ООО "Евро Полис") заключают соглашения о золото- и нефтедобыче на международном уровне и получают концессии в результате официальных межправительственных переговоров".

При этом, утверждают обратившиеся в международный уголовный суд, "с российскими наемниками заключаются юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий договоры". "Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях, – считают подписанты. – Поскольку ситуация не меняется на протяжении уже трех лет, мы просим Прокурора возбудить уголовное дело на основании Статьи 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта (i) – "насильственное исчезновение людей" (в определении Статута, "арест, задержание или похищение людей государством или политической организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы или сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения их защиты со стороны закона в течение длительного периода времени").

Также на основании статьи 25 Статута они просят прокурора применить индивидуальную уголовную ответственность к организаторам упомянутых ЧВОК, их собственникам и лицам, оказывающим им организационную, логистическую, военно-техническую и иную поддержку. В случае принятия решения о возбуждении уголовной процедуры мы готовы дать свидетельские показания и оказать иную посильную помощь, говорится в заявлении. На просьбу Радио Свобода пообщаться с теми, кто готов выступит в суде, мы получили отказ "из-за опасений уголовного преследования".

Член Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Кривенко считает инициативу очень хорошей и правильной. "Эта проблема существует, потому что государство использует наёмников в военных конфликтах через ЧВК, но при этом делает вид, что оно тут ни при чём, – говорит Кривенко. – И надо или легализовать ЧВК со всеми полагающимися гарантиями бойцам, либо преследовать их за наёмничество по закону, но ни того, ни другого не происходит. Не найдя справедливости здесь, военные вынуждены обращаться за правдой в международные инстанции, и правильно делают. Мы на Совете по правам человека обязательно обсудим эту инициативу и, возможно, поддержим ее. Во многих странах легализованы ЧВК, в том числе в США, и государство несёт ответственность в случае ранения или гибели сотрудников таких компаний".

Алим Бишенов, полномочный представитель интересов Российской Федерации в международной ассоциации PraeLegal, говорит, что де-юре такая инициатива со стороны указанных персоналий может для них закончиться успехом.

"Но если говорить не только об уголовном преследовании вполне конкретных людей за организацию анализируемых процессов, даже вне политических контекстов, то в вопросе существования частных военных структур и их функционирования есть серьезный пробел в правовом регулировании на фоне иногда необходимости их существования. Кроме того, тут принципиально важны политические тональности, потому что России, которая будет обязана предоставить свою контрпозицию как государства, придётся отвечать на вопросы международного суда. Здесь нельзя не учитывать общегосударственные интересы и позицию, в том числе в разрезе таких важных аспектов, как, например, вопросы геополитики, но не ограничиваясь ими, конечно", – считает Бишенов.