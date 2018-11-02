Для белорусов готовят 100%-ю оплату еще одного вида услуг 2.11.2018, 8:51

Сколько сейчас возмещает население?

В Беларуси намерены к 2020 году выйти на 100-процентный уровень возмещения затрат на оказание услуг почтовой связи, сообщает tut.by.

Возможные изменения касаются почтовых услуг общего пользования, тарифы на которые регулируются властями. Это предусмотрено «антиинфляционной программой». В МАРТ рассказали, сколько сейчас белорусы возмещают за почтовые услуги.

К почтовым услугам общего пользования, тарифы на которые регулируются властями, относится пересылка внутренних простых отправлений письменной корреспонденции — почтовых карточек, писем, бандеролей.

— Уровень возмещения затрат РУП «Белпочта» за 6 месяцев этого года на пересылку простых внутренних отправлений письменной корреспонденции составил 92,1%, — сообщили в МАРТ.

К простым почтовым отправлениям относят те, которые принимаются без выдачи квитанции и доставляются адресатам без расписки. Это письма, почтовые карточки, бандероли, мелкие пакеты.

Пересылка простого письма массой до 20 грамм или простой бандероли массой до 20 грамм, к примеру, сейчас обходится в 42 копейки, простого мелкого пакета массой до 20 грамм — в 54 копейки.

Напомним, что согласно декрету Лукашенко №1 граждане Беларуси, признанные «тунеядцами», будут оплачивать 100% услуг ЖКХ.