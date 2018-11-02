В Минске подорожали автостоянки 1 2.11.2018, 8:59

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Городские власти изменили тариф.

Тарифы на услуги платных автостоянок выросли в Минске с 1 ноября, сообщили в объединении "Гаражи, автостоянки и парковки".

О планах повысить стоимость услуг платных стоянок в столице сообщалось в октябре.

Так, с начала ноября за хранение авто массой до 3,5 тонн включительно придется заплатить 34 рубля (было 30) на всех стоянках, кроме №15, №92 и машино-мест под навесами, эстакадами, мостами на автостоянках №17, 21, 29, 106, 107. Для предпринимателей и юрлиц – 38 рублей.

За 36 рублей можно оставить свое авто на автостоянках №№ 17, 21, 29, 106, 107 (для машино-мест под навесами, эстакадами, мостами). 38 рублей заплатят физлица, юрлица и индивидуальные предприниматели, если решат оставить свою машину на автостоянках №92, расположенной по ул. Гикало, 1а и №15 по ул. Кальварийская.

Кроме того, изменен часовой тариф на услуги по хранению транспортных средств с допустимой максимальной массой до 3,5 т включительно для физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) с 06:00 до 19:00. Он составит десять копеек на всех на всех автостоянках объединения, кроме:

№ 15 (ул. Кальварийская)

№ 24 (ул.Карастояновой, 47)

№ 34 (ул.Харьковская, 61)

№ 44 (пр-т Независимости, 163)

№ 70 (ул.Тимошенко,27)

№ 92 (ул.Гикало, 1а)

№ 105 (ул.Радиальная, 12)

Клиентам, оплатившим услуги хранения авто по договорам хранения (в том числе по квитанциям ) за ноябрь 2018-го до 1 числа, перерасчет за ноябрь по новому тарифу не производится.