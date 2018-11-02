У народного артиста Беларуси Игоря Лученка случился инсульт 4 2.11.2018, 15:08

2,094

Фото: kp.by

Известный композитор в больнице в тяжелом состоянии.

2 ноября Игорь Михайлович Лученок госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой помощи Минска. 80-летний композитор находится в отделении неврологии, пишет kp.by.

- У папы инсульт, он в тяжелом состоянии. Но мы надеемся на лучшее — сейчас с мамой идем в больницу, - рассказал «Комсомолке» сын народного артиста Андрей Игоревич.

Белорусский композитор, народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок написал множество хитов, которые остаются популярными и спустя десятилетия: «Алеся», «Журавли на Полесье летят», «Вероника», «Верасы», «Мой родны кут» и другие.