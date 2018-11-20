Банки объявили охоту на оставшуюся у населения РФ валюту 2 20.11.2018, 12:59

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Фото: KIRILL KUKHMAR/TASS

С начала года российская банковская система потеряла около $16 миллиардов.

Пережив масштабный отток валюты со счетов, российские банки обратились за валютой к населению, пишет finanz.ru.

За первую половину ноября 10 из топ-30 крупнейших кредитных организаций заметно повысили ставки долларовых депозитов, сообщают "Ведомости".

Россельхозбанк, чьи долларовые ставки и прежде были одними из самых высоких, в начале ноября поднял их еще на 0,1-0,75 процентного пункта (п. п.). Максимальная ставка действует при вложении дистанционно от $25 000 на 4 года выросла с 3,85 до 3,95% годовых, а на год банк принимает доллары во вклады теперь под 3,6-3,8% годовых.

"Открытие" и Бинбанк резко подняли доходность долларовых вкладов, и максимальная ставка в них выросла с 0,8-0,9% до 3,5% годовых. Столько Бинбанк платит при размещении на один год суммы от $300 (вклад "Максимальный процент"), а "Открытие" - от $1000 (вклад "Основной доход"). Кроме того, оба банка вернули вклады в евро - пока со ставкой до 0,5% (от 300 или 1000 евро, 367 дней). Росгосстрахбанк (входит в группу "Окрытие") увеличил максимальные ставки вкладов в долларах с 1,7 до 2,7% годовых, в евро - до 0,6% годовых.

В СМП-банке и санируемом им Московском областном банке долларовые ставки выросли на 0,8 п. п., а максимальные - до 3,65% (от $25 000 и от $10 000 соответственно, при вложении на один год). В банке "Ренессанс кредит" они поднялись на 0,25-0,5 п. п. до 2,25% (от $500, 550 дней), в МТС-банке - на 0,6-1 п. п. до 2,8% в рознице и до 3,3% для состоятельных клиентов.

С начала года российская банковская система потеряла около 16 млрд долларов - такую сумму вывели со счетов граждане, напуганные угрозой санкций и заявлениями о дедолларизации, и корпорации, которым пришлось гасить внешний долг.

К сентябрю запасы свободной валютной ликвидности в банковской системе упали до исторического минимума в 85 млрд долларов, что едва покрывало все валютные вклады населения (87 млрд долларов).

Это вынудило банки бороться за валютную ликвидность, говорит гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

Накладывается и ожидание очередных санкций США, в преддверии которых кредитные организации запасаются долларами, отмечает он.

Сыграли роль и интервенции Минфина, скупавшего валюту на рынке не дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, отмечает советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие брокер" Сергей Хестанов.

"Происходит частичное вымывание валютной ликвидности с рынка. На это банки вынуждены реагировать ростом ставок вкладов - таким образом они стремятся сохранить побольше этой ликвидности у себя", - добавляет он.