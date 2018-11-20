Белорус победил на соревнованиях по программированию в Техасе 2 20.11.2018, 22:06

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Геннадий Короткевич

Геннадий Короткевич — выпускник гомельской гимназии.

Белорус Геннадий Короткевич стал победителем соревнований Topcoder Open Marathon в Техасе (США), информирует БелТА.

Сейчас наш соотечественник является аспирантом Университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге (Россия).

Topcoder Open — это ежегодный турнир по программированию. Корпорация TopCoder проводит его с целью поощрить сообщество разработчиков. В этом году в программу турнира были включены шесть видов соревнований: Algorithm, Development, First2Finish, UI Design, UI Prototype и Marathon.

Трек Marathon состоял из четырех онлайн-раундов. Участники должны были написать программу, которая находит наиболее эффективный ответ оптимизационных задач за заданное время.

12 лучших участников общего зачета отправятся на очный финал в США. В их число вошел и Геннадий Короткевич. Кстати, он стал финалистом и еще одного трека — Algorithm: в этом виде соревнований белорус занял третье место.

Геннадий Короткевич — выпускник гомельской гимназии. Он побеждал на многих российских и международных соревнованиях по программированию, в том числе Google Code Jam, "Яндекс.Алгоритм", VK Cup, Russian Code Cup, Facebook Hacker Cup.