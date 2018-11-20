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Россияне обнаружили в гродненских колбасах ДНК свиной чумы

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  • 20.11.2018, 22:16
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Производителем мясной продукции указан Гродненский мясокомбинат.

Российские ветеринары конфисковали на границе с Беларусью мясную продукцию, в которой обнаружили ДНК африканской чумы свиней (АЧС), сообщает severinform.ru.

Партию свиных колбас и сосисок, которая весила около полутонны, вез житель Тверской области России. Производителем колбас указан Гродненский мясокомбинат.

Кстати, с 7 сентября поставки продукции этого мясокомбината в Россию ограничены, так как Россельхознадзор часто обнаруживал в его продукции ДНК АЧС.

Напомним, что продукты, зараженные африканской чумой свиней, безопасны для человека, но несут смертельную опасность для свиней. Поэтому вся партия колбас и сосисок с АЧС была уничтожена.


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