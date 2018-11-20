Цена нефти рухнула за день более чем на 7% 5 20.11.2018, 22:37

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Фото: wiseGEEK

Также было зафиксировано падение на более чем $1 за полчаса.

Стоимость фьючерса на североморскую нефть Brent с поставкой в январе следующего года упала более чем на 7%, достигнув рекордного минимума с февраля.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

В 21:24 по Минску баррель нефти торговался по цене $61,73, при этом еще в 20:47 они торговались на отметке $62,98. Ранее вечером она торговалась по $67, передает РБК.

Одновременно с этим падает стоимость январских фьючерсов североамериканской нефти WTI: если в 20:45 мск они торговались на уровне $54,13, то в 21:15 по Минску упали до $53,02. Разница по сравнению с уровнем открытия торгов составила более чем 6%. В последний раз нефть этого сорта торговалась на этом уровне в октябре 2017 года.

На фоне резких изменений кривой торгов российский рубль начал дешеветь по отношению к бивалютной корзине. Курс доллара на Московской бирже вырос с 66,08 руб. в 21:00 по Минску до 66,22 руб. в 21:40, это самое низкое значение российской валюты с 15 ноября. Евро также незначительно вырос за 40 минут на 13 коп. и в 21:50 по Минску составил 75,27 руб.