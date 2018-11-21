Лукашенко – Лаврову: У нас с вами общее Отечество, иначе и не назовешь 3 21.11.2018, 12:41

Фото: ТАСС

Диктатор встретился с главой МИД России.

Лукашенко считает, что в белорусско-российских отношениях необходимо окончательно решить «главный вопрос» — создать равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба диктатора.

«У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, — равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь», — сказал Лукашенко.

«Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам», — подчеркнул диктатор.