В Македонии задержали бывшего руководителя службы безопасности 21.11.2018, 13:14

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Экс-глава спецслужб подозревается в прослушивании граждан.

В Македонии задержали и взяли под стражу бывшего руководителя Службы Национальной Безопасности Сашу Миялкова, сообщает eurointegration.com.ua.

Как сообщает РТС, Миялков - третий бывший член команды беглого экс-премьера Николы Груевски, который после осуждения к двум годам тюрьмы бежал в Венгрию.

Ранее в Македонии задержали экс-генерального секретаря правительства Кирилла Божиновського и бывшего министра транспорта и коммуникаций Mилeта Янакиевського.

Миялкова задержали по представлению управления македонской Специальной прокуратуры. Его арестовали на 30 дней из-за риска побега.

Бывший председатель Службы национальной безопасности Македонии Саша Миялков проходит по двум делам, связанным с незаконным прослушиванием граждан предыдущим правительством.

Бывшего премьер-министра Македонии Николу Груевски приговорили к двум годам тюрьмы за злоупотребление властью при покупке правительственного бронированного Мерседеса. Груевски, чтобы избежать тюремного заключения, бежал из страны и получил политическое убежище в Венгрии.

Македония официально попросила об экстрадиции бывшего премьер-беглеца.