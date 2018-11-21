В Македонии задержали бывшего руководителя службы безопасности
- 21.11.2018, 13:14
Экс-глава спецслужб подозревается в прослушивании граждан.
В Македонии задержали и взяли под стражу бывшего руководителя Службы Национальной Безопасности Сашу Миялкова, сообщает eurointegration.com.ua.
Как сообщает РТС, Миялков - третий бывший член команды беглого экс-премьера Николы Груевски, который после осуждения к двум годам тюрьмы бежал в Венгрию.
Ранее в Македонии задержали экс-генерального секретаря правительства Кирилла Божиновського и бывшего министра транспорта и коммуникаций Mилeта Янакиевського.
Миялкова задержали по представлению управления македонской Специальной прокуратуры. Его арестовали на 30 дней из-за риска побега.
Бывший председатель Службы национальной безопасности Македонии Саша Миялков проходит по двум делам, связанным с незаконным прослушиванием граждан предыдущим правительством.
Бывшего премьер-министра Македонии Николу Груевски приговорили к двум годам тюрьмы за злоупотребление властью при покупке правительственного бронированного Мерседеса. Груевски, чтобы избежать тюремного заключения, бежал из страны и получил политическое убежище в Венгрии.
Македония официально попросила об экстрадиции бывшего премьер-беглеца.