Центробанк РФ: Китай слишком широко трактует санкции против России 2 21.11.2018, 15:36

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Фото: Irina Ovchinnikova

Банки Китая действуют в ущерб российской экономике.

Банк России решает проблему «расширительного» толкования введенных против России санкций китайскими коммерческими банками, рассказал глава представительства ЦБ в Китае Владимир Данилов. По его словам, ссылки китайских банков на санкции со стороны третьих лиц не имеют оснований, поскольку российские банки не входят в санкционный список SDN, сообщает РБК.

На форуме «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала», организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей, Данилов пояснил, что санкции не заставляют ограничивать платежи через банки, которые не внесены в санкционные списки.

Однако проблема, по его словам, существует. Одним из способов ее решения чиновник назвал разъяснения, которые российский ЦБ направляет своим коллегам в Народном банке Китая, после чего тот уже знакомит с ними коммерческие банки, рассказал Данилов.

По словам представителя ЦБ, американские санкции, введенные против физических лиц, не распространяются на юридические лица, в которых люди из санкционного списка занимают посты, если в конкретных финансовых операциях они не представляют эти юридические лица.

«Таким образом включение в список SDN не является причиной распространения санкций на весь банк. На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками», — отметил Данилов.