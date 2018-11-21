Вымысел или реальность: Пять фильмов, на которые стоит обратить внимание 21.11.2018, 17:15

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Мокьюментари – фильм, снятый на грани игрового и документального кино.

Родина жанра – США, пишет «Новое время».

И состоит название из двух английских слов: to mock – подделывать, издеваться и documentary – документальный. Другими словами, этому жанру игрового кино присущи имитация документальности, фальсификация. С такими фильмами нужно держать ухо востро, иначе есть все шансы поверить в происходящее и поддаться панике, как в случае, с радиопостановкой Война миров, или поверить в реальность исторических событий, которых на самом деле не было, как в случае с фильмом Первые на Луне.

Журналисты подготовили подборку фильмов-мокьюментари, на которые стоит обратить внимание, чтобы понять, что же это за жанр такой.

Война миров

США, 1938

Постановщик: Орсон Уэллс

Радиопостановка по одноименному роману Герберта Уэллса является классическим примером мокьюментари. Артисты театра Mercury исполнили роли настолько достоверно, что радиопостановка посеяла настоящую панику среди миллиона слушателей радио CBS, которые поверили в нападение марсиан.

Военная игра

Великобритания, 1965

Режиссер: Питер Уоткинс

Это телевизионный фильм, снятый в форме телерепортажа о термоядерном ударе Советского Союза по Британским островам и его последствиях. Возможный ход событий был живописно показан на примере графства Кент. Военную игру (The war game) запланировали к выходу на телеканале BBC, но руководство телекомпании побоялось посеять среди зрителей панику, потому фильм вышел только в прокат, завоевав при этом специальный приз Венецианского фестиваля (1966) и Оскар (1967). По телевидению фильм показали лишь спустя 20 лет.

Первые на Луне

Россия, 2004

Режиссер: Алексей Федорченко

События в фильме происходят в СССР в 1938 году. Советские ученые готовятся к запуску летательного аппарата на Луну с человеком на борту. Подготовка происходит в режиме абсолютной секретности, но работу ученых снимают скрытыми камерами спецслужбы. Аппарат с капитаном Иваном Сергеевичем Харламовым поднимается в небо, но происходит авария и связь с ним пропадает. Спустя какое-то время в Чили падает странный метеорит. В наше время группа энтузиастов расследует те события 1938 года, изучает секретные материалы и находит очевидцев. Дебютный игровой фильм Федорченко получил награду Венецианского кинофестиваля в программе Горизонты и два Кинотавра.

Реальные упыри

Новая Зеландия, США, 2014

Режиссеры: Тайко Вайтити, Джемейн Клемент

Группа вампиров, живущая в современном мире, согласилась на съемку документального фильма об их жизни в преддверии ежегодного большого бала нечисти в Веллингтоне. Режиссеры сняли фильм на основе собственного сценария, который они писали целых шесть лет. Реальных упырей показали на фестивале в Сандэнс, а сайт Rotten Tomatoes присвоил фильму рейтинг 96%.

2020 Безлюдна країна

Украина, 2014

Режиссер: Корней Грицюк

Действия фильма 2020 Безлюдна країна происходят в 2020 году. В результате подписания ряда международных договоров для украинцев открыли границы все страны мира. Результатом стала массовая эмиграция. В считанные месяцы страна опустела. В 2020 году канадский режиссер Мэтью Смаглюк решает посетить опустевшую страну, чтобы понять остался ли кто-то и почему.

Журналист обнаруживает, что в стране осталось жить всего восемь человек: девушка, которая мечтала представить Украину на конкурсе Мисс мира; инженер, собирающийся населить Украину роботами, донбасский сепаратист, для которого война до сих пор не закончилась; двое фрилансеров, которым все равною, где жить и др. Украинская премьера фильма независимого режиссера состоялась в рамках международной программы Форма кинофестиваля Молодость, также фильм уже показали на кинофестивале в Котбусе (Германия). В ограниченный украинский прокат фильм выходит 22 ноября.