В Болгарии назначили нового вице-премьера после месяца протестов 21.11.2018, 17:48

Досрочные выборы были проведены на фоне спонтанных уличных акций протеста.

Марияну Николову назначили заместителем премьер-министра Болгарии. Она заменила Валерия Симеонова, который ушел в отставку после недель уличных акций протеста матерей детей с особыми потребностями.

Об этом пишет Reuters (перевод - «Европейская правда»).

Симеонов - один из лидеров альянса националистических партий "Объединенных патриотов", которые вместе с партией ГЕРБ составляют коалиционное правительство.

Оппозиционные социалисты и партия болгарских турок "Демократы за ответственность, свободу и толерантность" проголосовали против назначения Николовой и призвали провести досрочные выборы на фоне спонтанных уличных акций протеста против коррупции, высоких цен на топливо и низких стандартов жизни, которые часто возникают в самой бедной стране Европейского Союза, говорится в материале.

Назначение Николовой не поддержала ни одна из трех партий, образующих блок "Объединенные патриоты", что подчеркивает напряженность в рамках альянса, обеспечивающего парламентское большинство премьеру Бойко Борисову.

Отставки Симеонова требовали матери детей с особыми потребностями. Он извинился после того, как назвал их "крикливыми женщинами", которые используют своих "якобы больных детей" для достижения собственной выгоды (женщины добивались закрепления в законодательстве нового типа инвалидности).