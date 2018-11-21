Слава Рабинович о выборах главы Интерпола: Путин и Прокопчук пролетели, как фанера 3 21.11.2018, 20:41

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Слава Рабинович

Президенту РФ и его бандитам опять указано их место.

Россиянин Александр Прокопчук проиграл выборы главы Интерпола из-за плохой репутации РФ и ее президента Владимира Путина. Такое мнение для UAportal выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Путин и Прокопчук пролетели, как фанера... И причина этому очень простая. Она описывается одним словом: "репутация". Большинство стран проголосовали за южнокорейца [Ким Чон Яна], а не за представителя России, потому что теперь уже совершенно общеизвестно, что Россия злоупотребляла и продолжает злоупотреблять своим членством в Интерполе, интерполовскими ордерами на арест, во многих случаях преследуя людей по политическим мотивам", – сказал он.

Блогер обратил внимание, что международный ордер на арест ("красный циркуляр") неоднократно выпускался в отношении россиян.

"Это не что иное, как то, что называется английским словом "abuse" – "преступное злоупотребление". Соответственно, международное давление, заявление российских правозащитников, заявление членов американского Конгресса, справедливые угрозы Украины и Литвы по приостановке их членства в Интерполе в случае избрания российского представителя главой Интерпола – это все, наверное, сыграло свою роль в голосовании", – считает Рабинович.

По его словам, "большинство стран мира из категории нормальных проголосовали против России, за южнокорейца".

"Хотел бы я видеть представителей России, российских граждан во главе международных организаций? Ответ: однозначно да, только не той России, которую на международной арене и внутри самой России представляют незаконно захватившая власть и незаконно узурпировавшая ее путинская ОПГ", – заявил блогер.

Он отметил, что очень доволен и удовлетворен результатом.

"Путину и его бандитам опять указано их место", – сказал Рабинович.

Сегодня южнокорейца Ким Чон Яна избрали президентом Интерпола сроком на два года.