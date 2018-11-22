Мэттис: Пентагон получил разрешение на применение силы на границе с Мексикой 22.11.2018, 9:16

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Белый дом расширил полномочия армии США.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Белый дом дал ему четкие полномочия использовать на границе с Мексикой военных для защиты пограничников и таможенников, а в случае необходимости применять оружие, передает AP.

При определенных обстоятельствах это может означать, что войска будут направлены для временного задержания мигрантов в случае беспорядков или проявления насилия в отношении сотрудников пограничных служб, отмечает агентство.

По словам Мэттиса, на задержание в таких случаях будут уходить "минуты, а не часы".

"Мы будем информировать вас обо всех новых миссиях и количествах военных (отправленных к границе), по мере того как будут приняты эти решения", - сказал он.

В настоящее время к США движутся четыре каравана. Первый караван с 500 мигрантами, который отправился 28 октября, находится в Мексике. Вторая группа отправилась 31 октября. Третья - в пути с 5 ноября. Еще одна группа мигрантов движется из Сальвадора с 18 ноября.

14 ноября 360 мигрантов достигли мексиканского города Тихуана, что на границе с американским штатом Калифорния.