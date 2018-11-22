закрыть
22 ноября 2018, четверг, 12:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Мэттис: Пентагон получил разрешение на применение силы на границе с Мексикой

  • 22.11.2018, 9:16
  • 1,097

Белый дом расширил полномочия армии США.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Белый дом дал ему четкие полномочия использовать на границе с Мексикой военных для защиты пограничников и таможенников, а в случае необходимости применять оружие, передает AP.

При определенных обстоятельствах это может означать, что войска будут направлены для временного задержания мигрантов в случае беспорядков или проявления насилия в отношении сотрудников пограничных служб, отмечает агентство.

По словам Мэттиса, на задержание в таких случаях будут уходить "минуты, а не часы".

"Мы будем информировать вас обо всех новых миссиях и количествах военных (отправленных к границе), по мере того как будут приняты эти решения", - сказал он.

В настоящее время к США движутся четыре каравана. Первый караван с 500 мигрантами, который отправился 28 октября, находится в Мексике. Вторая группа отправилась 31 октября. Третья - в пути с 5 ноября. Еще одна группа мигрантов движется из Сальвадора с 18 ноября.

14 ноября 360 мигрантов достигли мексиканского города Тихуана, что на границе с американским штатом Калифорния.


популярное за неделю

Мнение

Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко
Ну что стоишь, городовой?
Ну что стоишь, городовой? Максим Винярский
Мог ли чекист стать главным в Интерполе?
Мог ли чекист стать главным в Интерполе? Леонид Невзлин
Стоит статуя в лучах заката
Стоит статуя в лучах заката Ирина Халип