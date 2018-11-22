Как отличаются цены на продукты в США и России 4 22.11.2018, 11:32

2,009

Навальный предложил сравнить цены в двух странах.

Я удивлен, что даже сейчас, после девальвации рубля, цены на многие продукты в США ниже (или на таком же уровне), чем в России, пишет российский оппозиционер Алексей Навальный для сайта navalny.com.

Помню, когда учился в Коннектикуте в 2010 году, — это была одна из вещей, которые меня поразили. Зарплаты гораздо больше, а цены на продукты существенно ниже.

И вот сейчас зарплаты в долларовом выражении у нас превратились совсем в мизерные, а цены на продукты по-прежнему соответствуют богатым США.

А ещё я заметил, что это важная тема для путинско-пригожинской «фабрики троллей». Как только напишешь где-то о высоких зарплатах в Европе, так сразу набегают в комменты с криками «А вы посмотрите, какие у них налоги», «А вы посмотрите, сколько они платят за ЖКХ» и тд.

С этой точки зрения канал «Жить в России» сделал полезное и поучительное сравнение.

Вообще, подписывайтесь на них. Это забавный эксперимент с амбициозной заявкой «сделаем оппозиционный канал на миллион подписчиков и научимся на этом зарабатывать». Интересно посмотреть, получится ли.