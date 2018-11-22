Геннадия Федынича на посту главы профсоюза РЭП сменила Зинаида Михнюк 22.11.2018, 14:25

Зинаида Михнюк

Фото: spring96.org

Соответствующее решение приняли сегодня на расширенном заседании совета РЭП.

Оно стало вынужденным, поскольку судебное постановление запрещает Геннадию Федыничу занимать руководящие должности сроком на 5 лет, передает «Радыё Свабода».

Сегодня активисты РЭП постановили, что Зинаида Михнюк будет исполнять обязанности председателя профсоюза.

Кто такая Зинаида Михнюк?

Она управляла региональной профсоюзной ячейкой РЭП Брестской области, одновременно являлась заместителем Геннадия Федынича.

Зинаида Михнюк неоднократно устраивала профсоюзные акции в регионе, направленные на поддержку прав трудящихся и достойные зарплаты. Прошла через судебные штрафы разного размера, «снятие с поезда» на белорусской границы и другие наказания со стороны властей.

Как она говорит: «Если бы в стране была такая же солидарность, как в независимых профсоюзах, то можно было бы горы свернуть. Если бы люди не были запуганы контрактами и вступали в независимые профсоюзы, которые реально защищают права граждан, то чувство солидарности могло бы появиться гораздо раньше. Просто надо перестать бояться».

Федынич: «У меня не было другого выхода»

Теперь уже экс-председатель РЭП сказал, что у него не было другого выхода, как покинуть пост:

«Если бы я оставался руководителем, то власти могли бы применить санкции ко всему профсоюза РЭП. Такой возможности мы им не дадим».