Синоптики: В пятницу ожидается до +3°С 22.11.2018, 17:12

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

23 ноября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами слабые туман и гололед, пишет Гидромет.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью северный, днем переменных направлений, слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная - в середине дня -3..+3°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

24 ноября ночью в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем погоду обусловит малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Местами пройдут небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, при прояснениях до -11°С, максимальная - днем -3..+3°С.

25 ноября республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Местами ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная - днем -3..+3°С.