Двукратная медалистка Олимпиад Даниэлла Скотт получила ножевые ранения, защищая сестру от нападения мужа 22.11.2018, 18:33

Даниэлла Скотт

Сестра американской волейболистки получила ранения, несовместимые с жизнью.

Двукратный серебряный призер Олимпиад в составе сборной США по волейболу Даниэлла Скотт подверглась домашнему насилию, пытаясь защитить сестру.

Скотт получила ножевые ранения рук и ног, пытаюсь защитить сестру Стефани от нападения ее мужа Майкла Валлери. Сестра спортсменки получила ранения, несовместимые с жизнью. Пострадала также племянница волейболистки.

Скотт была доставлена в больницу в серьезном, но стабильном состоянии.

Скотт является участницей пяти Олимпиад, не ее счету серебро Пекина-2008 и Лондона-2012, а также серебряная награда ЧМ-2002. В 2016 году американка была введена в Зал славы волейбола, сообщает pressball.by со ссылкой на Team USA.