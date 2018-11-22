Двукратная медалистка Олимпиад Даниэлла Скотт получила ножевые ранения, защищая сестру от нападения мужа
- 22.11.2018, 18:33
Сестра американской волейболистки получила ранения, несовместимые с жизнью.
Двукратный серебряный призер Олимпиад в составе сборной США по волейболу Даниэлла Скотт подверглась домашнему насилию, пытаясь защитить сестру.
Скотт получила ножевые ранения рук и ног, пытаюсь защитить сестру Стефани от нападения ее мужа Майкла Валлери. Сестра спортсменки получила ранения, несовместимые с жизнью. Пострадала также племянница волейболистки.
Скотт была доставлена в больницу в серьезном, но стабильном состоянии.
Скотт является участницей пяти Олимпиад, не ее счету серебро Пекина-2008 и Лондона-2012, а также серебряная награда ЧМ-2002. В 2016 году американка была введена в Зал славы волейбола, сообщает pressball.by со ссылкой на Team USA.