Заповеди маршрутчика: Нельзя нарушать только график, ПДД не имеют значения 23.11.2018, 9:47

Откровенный рассказ белорусского водителя маршрутного такси.

Водителям маршруток достается по полной. Есть те, кто выделяет их в отдельную категорию и называет одними из самых недисциплинированных участников дорожного движения. Иной раз по делу, что и говорить. Журналисты onliner.by пригласили в редакцию нашего читателя Анатолия (имя по понятным причинам изменено). Он профессионал, не один год проработавший водителем маршрутного такси в Минске. Мужчина согласился, никого не оправдывая, по-честному рассказать, как устроен бизнес пассажирских перевозок в столице.

Не воруй пассажиров

— Все очень просто. Человек устраивается на работу. Да, у него должны быть права, медицинская справка, опыт вождения — все как положено. Многие прежде водили автобусы, фуры, такси — не важно. Всем говорят одно и то же: забудьте то, что вы знали — здесь все совсем по-другому. Я могу только подтвердить: маршрутка — это не похоже ни на что. В свой первый день, помню, я взмок от напряжения.

У этого человека твердый взгляд, он из тех, кто прямо и без особых раздумий отвечает на вопросы. Несколько лет за рулем маршрутки, сотни километров, сотни пассажиров изо дня в день. И гонка в городских условиях.

— С первого дня, когда ты садишься за руль микроавтобуса, у тебя появляется график работы. Определены контрольные точки — это остановки, но не все подряд, как, например, у автобусов — все гораздо серьезнее. Задано время для каждой контрольной точки, а их может быть и 20 на одном маршруте. И водитель должен, нет, лучше сказать обязан, четко соблюдать свое расписание. Вне зависимости от состояния дороги, пробок, времени суток и количества пассажиров. График — это табу.

Прибывая в контрольную точку по графику, ты подбираешь своих пассажиров. Много их или мало — как карта ляжет. Сели, например, на остановке три человека. Если ты идешь с опозданием даже на минуту — на остановку могут прийти еще пассажиры. И к тебе в машину садятся не трое, а пятеро. Но вот эти двое дополнительных — они не твои.

«За тобой по маршруту едет следующий водитель. И если ты опаздываешь, то залезаешь на его время и фактически крадешь его пассажиров. У кого-то может сложиться впечатление, что ты делаешь это целенаправленно»

Доходит, казалось бы, до абсурда. Анатолий рассказал, что очень часто водителю выгоднее пропустить остановку либо вообще при первой возможности срезать дорогу до следующей контрольной точки, лишь бы не выбиться из графика.

— У каждого водителя есть планшет, и программное обеспечение позволяет отслеживать другие машины. Если водитель видит, что автомобиль перед ним отклоняется от графика и подбирает его пассажиров — будут проблемы. Ты можешь приехать на остановку раньше, можешь вообще никого не подбирать по дороге, можешь пропустить часть пути — формально это запрещено, но на подобные огрехи чаще всего закрывают глаза. Лучше пожертвовать одной-двумя остановками, но остаться в рамках графика. Проблемы будут в том случае, если ты не укладываешься в отведенное время.

Это очень любопытный момент. Мужчина рассказал, что за опоздание наказание последует не столько от начальства, сколько от коллеги-водителя, который едет следом. Приоритет имеют межличностные отношения — прямые и жесткие, как плохие сиденья в тех самых микроавтобусах. Распространена, к примеру, такая форма штрафов: опаздываешь — оплачивай салон. Это значит, что водитель, выбившийся из графика, должен возместить своему коллеге, который теряет пассажиров, стоимость билетов на все сидячие места в его маршрутке. Чаще всего это порядка 15—20 рублей, которые приходится выкладывать из собственного кармана. Можно спорить, но, как правило, это только усугубляет ситуацию.

— Проблемы решаются и по-другому. Один сигнал начальству, другой, третий — и либо тебя переведут на другой маршрут, либо предпочтут с тобой расстаться. Значит, не справляешься. Новичку поначалу еще могут что-то простить, потому что молодой и зеленый. Но очень быстро этот период заканчивается — либо справляешься, либо нет.

Нельзя нарушать только график, ПДД не имеют значения

Со стороны кажется, что водители маршрутных такси считают возможным пренебрегать некоторыми пунктами ПДД. Возможно, есть какой-то негласный перечень того, на что можно закрывать глаза?

— Нельзя нарушать только график, ПДД не имеют значения, — прямо говорит Анатолий. — Конечно, желательно, чтобы ГАИ не штрафовала, это в твоих собственных интересах. Но здесь уж как получится. Главное — время. А ехать можно и 100 км/ч, и 120 км/ч.

Превышение скорости — одно из самых распространенных нарушений.

— Какой был максимум по городу?

— Ой! [Смеется.] Давайте какой-нибудь другой вопрос.

Есть и другой, про количество пассажиров в транспортном средстве. Очень часто оно превышает количество предусмотренных мест.

— Можно везти хоть одного пассажира, хоть сто одного — сколько поместится в машину. Чаще всего в микроавтобус, где 15 сидений, вмещается еще столько же человек стоя. Да, водитель впускает людей на свой страх и риск. Это и безопасность, и инспекторы могут оштрафовать. Но это же и деньги. Можно везти, а можно не везти — решаешь сам.

Работает это так: ежедневно водитель обязан выполнить план — допустим, 100 чеков. Он столько и выбивает, иногда чуть больше. Остальное — чистый заработок. Соответственно, прибыль будет больше, если взять больше пассажиров. Тех это тоже полностью устраивает.

— Пассажиры едут добровольно. Да что там: на коленях готовы сидеть, только вези! А мне что — это же деньги, хоть лежа устраивайтесь.

Да и отказать — целая проблема. Проводит, например, ГАИ рейдовые мероприятия. Соответственно, все водители об этом знают и едут как положено.

— На остановке заходят люди: «Мы поедем стоя». Не берешь — устраивают скандал: «По какому праву, мы будем жаловаться!» И что им отвечать?

На памяти водителя не было ни одного случая, чтобы кто-то из пассажиров пожаловался на то, что маршрутчик вез слишком много людей.

— Да и без этого у каждого водителя маршрутки хватает нарушений. И штрафуют, и прав лишают. Ну а что поделать: это неизбежно в тех условиях, в которых приходится работать. Нужно просто смириться, — констатирует Анатолий.

Будь на связи

При этом отношения между водителями чаще всего если не дружеские, то по крайней мере ровные, рабочие.

— Мы должны быть на связи с машиной, которая едет впереди, и с машиной, которая движется сзади. Дорожная обстановка, будь то пробки или ремонт, прочие неожиданности — все это оперативно передается от автомобиля к автомобилю. Ты, а также тот, кто впереди, и тот, кто сзади — это звено, это святое, вы постоянно общаетесь.

Отсюда и регулярные разговоры по телефону за рулем, а вот это нарушение пассажиры не прощают.

— Думаю, 90% всех претензий от пассажиров — из-за телефона. Причем людей не особо интересует, по мобильному ты говоришь или при помощи гарнитуры. «Вы отвлекаетесь от движения, мы будем жаловаться». И ведь жалуются.

Вдуматься только: многие пожалуются на водителя, который говорит по телефону за рулем, но только единицы будут недовольны тем, что он, к примеру, едет со значительным превышением. Анатолий рассказал, что такие претензии бывают очень редко. Водителя потом вызывают на ковер.

— Ты понимаешь, что нельзя ездить с такой скоростью? — строго спрашивает директор.

— Понимаю, — отвечает маршрутчик.

— Ну, не делай так больше.

— Ну, хорошо.

Хочешь заработать — забудь про выходные

Как и было сказано, у водителя есть ежедневный план: он отдает работодателю, допустим, 130 рублей, плюс платит налоговые отчисления, плюс рассчитывается за топливо. Все, что заработал сверх этого, — чистый доход. Смена обычно начинается в 6:00 и заканчивается ближе к 21:00.

— В день в среднем выходит от 70 рублей прибыли — считайте сами.

На одних направлениях удается заработать больше, на других меньше. «Жирный» маршрут — это от 90 рублей в день. Новичка на него вряд ли поставят, но водитель, который проработал некоторое время и обзавелся связями, уже знает, что к чему.

— График: два через два, вы с напарником работаете на одной машине. Но тут тоже схема интересная: напарник заболел или уволился — работай, пока не найдут подмену. Хоть сам ее ищи — никого это не волнует. Тебя просят поработать пару дней, но пара — это совсем не два, как может показаться. Ты работаешь неделю без выходных, затем вторую и так далее. Это не то чтобы требование начальства, но и отказаться не так просто. Можно, конечно, стать в позу, однако и отношение к тебе тогда будет соответствующее. Скажут, мол, парень, ты ненадежный, нельзя на тебя рассчитывать, — рассказал водитель.

Личный рекорд Анатолия — почти 30 дней без единого выходного.

— Это жестко. Уже через неделю становится тяжело: ходишь на работу как зомби, ничего не соображаешь. Баранка, оплата, сдача. Смена прошла — спать. А с утра то же самое. Помню, я уже ничего не хотел, ни о чем не мог думать. Просто выживал, и все. Но и такой график входит в норму.

По словам собеседника, каждый знает свои права, и каждый понимает, что правильнее было бы делить смену на двоих: тогда и перевозки стали бы безопаснее, и водители приветливее. Но и получали бы они не по 70 рублей в день, а по 35 — кто на такое согласится? Поэтому бóльшая часть маршрутчиков скорее стремится взять дополнительную смену, чем разделить с кем-то обязанности.

— И как это объяснить пассажиру, который начинает выносить мозг из-за чего-нибудь? Что мне ему сказать?

«Знаете, я вообще-то три недели без выходных, не высыпаюсь, дома жена и ребенок болеет — устал немного. Именно поэтому так безразлично к вам отнесся — простите меня, пожалуйста». Кто это будет слушать?

— Поэтому и отвечаешь на все: «Жалуйтесь куда хотите!» — лишь бы времени на споры и объяснения не терять, — разводит руками Анатолий.

Езди на СТО, а хочешь спать — плати за такси

Двое водителей, которые закреплены за автомобилем, отвечают за его состояние. Техосмотр — с этим строго. Выход машин на линию контролирует сторонняя организация. Если что-то пойдет не так — это серьезный «косяк».

— Я могу сказать, что состояние автомобилей, как правило, удовлетворительное. Если учесть, что за день они по 400 км пробегают. Разумеется, никто оригинальные запчасти покупать не будет — только Китай. Ресурс того же стартера — 10 тысяч пусков. Улетает месяца за два-три.

Вот только каско на эти машины, по словам собеседника, не оформляется. Ответственность водителя застрахована, пассажиры — тоже. Но случись авария по его вине, за автомобиль работник будет расплачиваться из собственного кармана.

Когда случается поломка, водитель, окончив смену, гонит машину на СТО. Зимой техника ломается чаще, случалось и по четыре-пять визитов подряд: то одно, то другое.

— Допустим, вез ты дополнительно 15 человек стоя, и лопнула рессора. Все — вечером после смены на станцию. После девяти приехал, пока слесаря дождешься, пока он все сделает. Бывало, и в два ночи заканчивали. А в шесть часов начинается смена. И тут сам решай: или дождаться машину и на ней ехать домой (это разрешено), или в машине ночевать, или оставить машину на ночь на СТО, самому на такси ехать отсыпаться, а утром снова на такси возвращаться за автомобилем. Но ремонт маршрутки оплачивает компания, а вот стоимость услуг такси — ты сам. Хочешь спать — плати.

Умей общаться с пассажирами и будь начеку

— Я как-то прочел претензию в адрес маршрутчика, мол, ему на остановке махала молодая мама с ребенком, было холодно, а он не остановился. Не оправдываю водителя, но у него есть график. Это система, которая диктует правила игры, и для маршрутчика важно только это. Ему не интересно, кто там машет, холодно ли им — чувства притупляются, он думает только о том, как не опоздать на следующую контрольную точку. И это правда, хоть и жесткая, — отметил собеседник.

Из-за спешки водитель принимает оплату от пассажиров прямо на ходу.

— Если есть риск опоздать, проще просто всех запустить и уже по пути разбираться, выдавать сдачу. С монетами стало проще: все рассортировано, только успевай выдавать. А по правилам так: зашел пассажир, водитель обязан принять оплату и сразу выдать чек. Представляете, какая очередь соберется?

«Это же не автобус, кондуктора нет. У тебя людей полный салон, ты одной рукой рулишь, другой сдачу считаешь, телефон звонит — так и ездим»

— Действия доведены до автоматизма. Хотя поначалу у тех, кто только пришел в профессию, нервы гуляют: «Давайте по одному!»

Случается, что пассажир пытается обхитрить маршрутчика.

— Простой пример: с утра кто-нибудь садится и протягивает купюру — 50 рублей. Бывает, случайность. Но я замечал людей, которые изо дня в день пытались это провернуть. У водителя утром может не быть сдачи. А значит — вези бесплатно, раз не можешь принять оплату. Со мной тоже ездили два таких пассажира. Но я придумал решение: подготовил увесистые такие кулечки с мелочью на сдачу. Мне полтинник, а я — этот кулек. И все, как раз до нужной остановки у пассажира есть время все пересчитать, — рассказал водитель.

Совсем редко, но находятся те, кто пытается проехать без оплаты.

— Как правило, водитель все замечает. Он видит, сколько людей вошло и внимательно считает, сколько денег ему передали. У меня был случай, когда я пошел на принцип: кто-то из пассажиров не заплатил и не хотел сознаваться. Тогда я сказал, что пока не будет оплаты, из машины никто не выйдет. Проблема решилась очень быстро.

Другая хитрость — потребовать сдачу с денег, которые на самом деле не передавал.

— Кричит кто-нибудь: «Вы мне сдачу не передали с пятерки». А мне пятерку за весь маршрут никто не давал — только монеты, — смеется водитель. — Но это мелочи, до серьезных разборок обычно не доходит.

Держи удар и не жди помощи

Помните случай на улице Орловской, когда двое мужчин из автомобиля с российскими номерами напали на водителя маршрутки? Происходит такое нечасто, но, как признал Анатолий, помощи в таких ситуациях ждать не от кого.

— Конфликты с другими водителями время от времени бывают. Но обычно это так: кто-то что-то скажет через окно. Бывало, «учили»: еду, например, сотню, а меня обгоняет легковой автомобиль и по тормозам. Но в случае чего не думаю, что кто-то из коллег остановится. У всех график, а здесь не пойми что стряслось. Потом, конечно, спросят, что произошло. Скажут, мол, надо было позвонить. Но не припомню, чтобы такое практиковалось.

Новый год — это трэш

— Вы теперь понимаете, что это за система и почему на дорогах все происходит именно так? — спрашивает Анатолий. — Я думаю, что если бы не гонка на время, маршрутка была бы очень безопасным транспортом. А сейчас все зависит от водителя, насколько это вообще возможно. Он сам решает, рисковать ему или нет. И поэтому будут и нарушения, и аварии. Вот после 26 декабря трэш начнется — сами увидите. Новый год — это всегда трэш.

Все дело в пробках. Водитель рассказал, что в эти дни используются любые ухищрения, лишь бы уложиться в график. И все равно опоздания достигают получаса.

— Ты срезаешь путь, не останавливаешь нигде, кроме контрольных точек, и то уложиться бывает невозможно. Отсюда попытки проскочить, протиснуться. На дорогах хаос и, как следствие, аварии. Это происходит каждый год.

Любопытный момент: бывает, что из-за заторов две маршрутки едут практически вместе, настолько одна из них опаздывает. Так вот водитель, который едет по своему времени, может брать пассажиров, а тот, кто опаздывает, — нет. И он наверняка откажет человеку на остановке и предложит сесть в другую машину, чтобы не красть клиента у коллеги. Смотри заповедь №1.

P. S. А что потом?

Анатолий, как и многие другие водители, проработав так несколько лет, в конце концов нашел другое место.

— Жена мне всегда говорила — кидай дурную работу. Она права. Это очень тяжелая профессия. И мне жалко тех людей, которые вынуждены так впахивать изо дня в день. Кто не был на той стороне, тот не сможет понять, что это такое. Я завязал и не жалею, не планирую туда возвращаться, как бы ни пошли дела. Конечно, есть те, кто работает в таком режиме много лет — это адреналин, почти как наркотик. Но это не для меня.

— И напоследок еще один момент, — добавил Анатолий, прежде чем попрощаться. — Задумайтесь о том, что если бы не эта постоянная спешка, если бы не страх перед графиком — не было бы никакого смысла нарушать. Я не оправдываю никого из водителей. Но считаю, что дело не в них, а в системе, которую никто не собирается менять. Кем бы ты ни был — попав в этот бизнес, очень скоро ты начнешь соблюдать его правила. Либо не приживешься, и тебе найдут замену.