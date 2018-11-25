Гандбол: Женская сборная Беларуси вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2019 25.11.2018, 9:21

Фото с сайта handball.by

Белоруски заняли первое место в подгруппе.

В матче 2-го тура первого раунда отбора сборная Португалии уверенно обыграла команду Италии — 34:20. За тур до конца мини-турнира португалки и гречанки уступают белорускам два очка. Таким образом, команда Томажа Чатера обеспечила себе первое место в группе, так как при равенстве очков сборная Беларуси будет выше любого из этих коллективов за счет победы в личной встрече, сообщает pressball.by.

Португалия — Италия — 34:20 (19:9)

Группа 3: БЕЛАРУСЬ — 4 очка (2 игры), Португалия — 2 (2), Греция — 2 (2), Италия — 0 (2).

25 ноября в заключительном туре белоруски сыграют с итальянками. Начало встречи — в 20.30. Матчи плей-офф квалификации чемпионата мира пройдут в июне, оппонировать сборной Беларуси будет кто-то из участников чемпионата Европы.