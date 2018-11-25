Брестчане снова вышли на протест в центре города 25.11.2018, 17:13

Около 120 противников строительства аккумуляторного завода вновь собрались на площади Ленина в Бресте.

25 ноября на площади Ленина в Бресте снова собрались противники строительства аккумуляторного завода. Такие встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля, передает «Радыё Свабода».

В 12.45 на площади было около 120 человек. Они стояли группами, обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия, в частности, запланированную на 5 декабря встречу двух активистов с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком.

24 ноября на прямую линию, которую проводил Худык, позвонили активисты общественной кампании против строительства аккумуляторного завода брестчане Демьян Лепясевич и Дмитрий Бекалюк. В ходе разговора министр пригласил активистов приехать в Минск 5 декабря, когда он будет проводить личный прием. В свою очередь Лепясевич попросил главу Минприроды пригласить разработчиков проектной документации аккумуляторного завода «АйПауэр». Министр Худык согласился.

Как заявил 25 ноября один из противников строительства завода Дмитрий Бекалюк, задача активистов - «чтобы правды не затерли» при проведении повторной государственной экологической экспертизы уточненного проекта завода.

23 ноября в Брестский райисполком подали заявку на проведение акции «Заводу здесь не место», которую планируют провести 9 декабря неподалеку от площадки, где строится предприятие.

Общественная кампания против строительства аккумуляторного завода началась в январе. По данным правозащитника Романа Кисляка, за это время активисты подали заявку на проведение 24 митингов, 12 пикетов и одной демонстрации. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля проведет митинг на окраине города, в парке Воинов-интернационалистов, на который собралось около двух тысяч человек.