Гандбол: Женская сборная Беларуси победила итальянок в квалификации ЧМ-2019 26.11.2018, 8:21

Белоруски подтвердили свое право на первое место в группе.

Женская сборная Беларуси добилась победы над командой Италии в заключительном матче первого раунда отбора к чемпионату мира-2019, проходившего в греческом городе Аминдео, — 35:26. Напомним, еще до воскресного поединка команда Томажа Чатера обеспечила себе первое место в группе 3 и плей-офф квалификации ЧМ, сообщает pressball.by.

Беларусь — Италия — 35:26 (17:15)

Беларусь: Ежикова (7), Тризно (4), Ящук (4), Котина (3), Шамановская (3), Силицкая (3), Ахраменко (2), Нестерук (2), Василевская (2), Артюхович (1), Ильина (1), Кунцевич (1), Рудковская (1), Шут (1).

Португалия — Греция — 15:16 (4:5)

Группа 3: БЕЛАРУСЬ — 6 очков (3 игры), Греция — 4 (3), Португалия — 2 (3), Италия — 0 (3).

Финальную стадию чемпионата мира-2019 с 29 ноября по 15 декабря будущего года примет Япония. Следующим этапом для белорусок станет июньский нокаут-раунд, в котором оппонировать им будет кто-то из участников континентального чемпионата. Билет в финальную стадию ЧМ уже имеют две сборные: Японии (хозяйка) и Франции (чемпион мира).