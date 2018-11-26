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Линас Линкявичюс: Действия россиян на Азове – это акт агрессии

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  • 26.11.2018, 11:16
Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы осудил действия РФ в Керченском проливе.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс решительно осудил действия РФ в Азовском море против украинских кораблей, назвав их актом агрессии.

Об этом глава литовского МИД написал в своем аккаунте в Twitter.

"Решительно осуждаю действия России по физическому блокированию Керченского пролива и тарану украинского корабля. Это не может трактоваться иначе, как акт агрессии и очередное грубое нарушение международного морского права. Такие действия подрывают безопасность всего региона", - написал Линкявичюс.

25 ноября Россия захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. По судам открывали огонь. По данным ВМС Украины, шесть украинских военнослужащих получили ранения.

В погрануправлении ФСБ РФ по Крыму сообщили о трех раненых. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, всего на захваченных судах было 23 военных. Катера и буксир доставят в порт оккупированной Керчи. 26 ноября ситуацию в Азовском море обсудит Совбез ООН.

Источник ТАСС заявил, что в России опасаются "провокаций" со стороны украинских военных кораблей, "зашедших в территориальные воды России" при подходе к Керченскому проливу.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение. Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что предлагается ввести его на 60 дней. Соответствующее предложение Верховная Рада рассмотрит 26 ноября.

В МИД Украины потребовали от РФ освободить украинских военных, вернуть захваченное имущество и возместить ущерб.


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