Линас Линкявичюс: Действия россиян на Азове – это акт агрессии 1 26.11.2018, 11:16

Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы осудил действия РФ в Керченском проливе.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс решительно осудил действия РФ в Азовском море против украинских кораблей, назвав их актом агрессии.

Об этом глава литовского МИД написал в своем аккаунте в Twitter.

"Решительно осуждаю действия России по физическому блокированию Керченского пролива и тарану украинского корабля. Это не может трактоваться иначе, как акт агрессии и очередное грубое нарушение международного морского права. Такие действия подрывают безопасность всего региона", - написал Линкявичюс.

Strongly condemn #Russia’s move to physically block Kerch Strait & ramming of Ukrainian boat. Cannot be qualified differently than an act of agression & another blatant violation of international maritime law. Such actions undermine security of the whole region. @MFA_Ukraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 25 ноября 2018 г.

25 ноября Россия захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. По судам открывали огонь. По данным ВМС Украины, шесть украинских военнослужащих получили ранения.

В погрануправлении ФСБ РФ по Крыму сообщили о трех раненых. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, всего на захваченных судах было 23 военных. Катера и буксир доставят в порт оккупированной Керчи. 26 ноября ситуацию в Азовском море обсудит Совбез ООН.

Источник ТАСС заявил, что в России опасаются "провокаций" со стороны украинских военных кораблей, "зашедших в территориальные воды России" при подходе к Керченскому проливу.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение. Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что предлагается ввести его на 60 дней. Соответствующее предложение Верховная Рада рассмотрит 26 ноября.

В МИД Украины потребовали от РФ освободить украинских военных, вернуть захваченное имущество и возместить ущерб.