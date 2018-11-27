Из-за новых лимитов белорусы скупают за границей телевизоры и ноутбуки 4 27.11.2018, 18:28

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Фото: Оксана БРОВАЧ

Журналисты съездили в Польшу вместе с любителями заграничного шопинга и оценили ажиотаж в магазинах.

С 1 января 2019 года Беларусь вводит новые таможенные лимиты: наземным транспортом можно будет привезти из-за границы товары на сумму 500 евро и весом не более 25 кг. Пока же лимиты составляют 1500 евро и 50 кг. Готовятся ли жители приграничья к переменам? Kp.by съездила в шоп-тур в Бялу-Подляску и понаблюдала за тем, как белорусы делают покупки.

Испугать брестчанина очередями на погранпереходе сложно. Очереди - это когда «колейка» (так здесь принято называть очередь) не двигается 6 часов, а пересечение границы занимает 10 - 12 или даже 18 часов. Так было, когда менялись таможенные пошлины на ввоз автомобилей в 2011 году. Так что нынешние 3 - 4 часа на погранпереходе - это не то, что может отпугнуть любителей ездить «на закупы» на тот берег Западного Буга.

Шопинг-столицами для брестчан давно стали приграничный Тересполь и Бяла-Подляска - до нее 40 км. В Тересполе когда-то был один несчастный супермаркет и пару мелких магазинчиков. Теперь в городке на пять с лишним тысяч населения есть большой торговый центр, несколько магазинов бытовой техники и сетевых продуктовых супермаркетов. То же самое в Бяла-Подляске. За брендовой одеждой и последними моделями ноутбуков ехать в Варшаву нет смысла. Можно потратить день на марш-бросок в Бяла-Подляску и купить почти все, что нужно для полного счастья.

Автобус пересекает границу по отдельному каналу без очереди.

В Бяла-Подляску каждый день ездит несколько автобусов Брестского автопарка и польских перевозчиков. Билеты на утренние субботние рейсы разлетаются как горячие пирожки. Некоторые автобусы помечены как «шоп-тур». В народе их называют «ватные» - люди в них на границе отмечают документы на возврат VAT со своих покупок (то же самое, что Tax Free). В обычном рейсовом автобусе тоже можно везти покупки, но он не ждет пассажиров, которые оформляют товар.

- На автобусе быстрее - он границу без очереди проходит. Плохо только, что нести все на себе надо. Сначала до автобуса, потом на границе в зал для досмотра, - делится опытом пассажирка автобуса.

В автобусе до Бяла-Подляски большинство - женщины от 40 и старше. В беретках, объемных пальто и с дамскими сумочками, из которых, когда они достают паспорт, вываливается ворох пакетов. Они здороваются друг с другом, а по дороге обсуждают, где цена на мандарины ниже - в Бресте или в польских магазинах.

В хвосте автобуса едет несколько молодых пар.

- Давай я пойду за пальто, а ты выберешь маме мультиварку. Что она там еще написала… Ничего себе, как мы это притащим?! - девушка обсуждает с парнем список покупок, выведенный ровным почерком на тетрадном листке. Но сходятся на том, что «притащить надо» - после нового года за каждое кило сверх положенных 25 придется доплатить пошлину в 4 евро…

Женская группировка высаживается в Тересполе. Остальные едут до Бяла-Подляски. Здесь несколько центров притяжения: рынок, супермаркет с бытовой техникой Helios и ТЦ Rywal, в котором есть все: одежда, техника, посуда, товары для детей...

ТЦ Rywal в Бялой-Подляске пользуется у белорсов популярностью.

Говорят, в Бяла-Подляске местные жители в субботу до обеда стараются в торговых центрах не появляться - чтобы не мешать белорусам, которые совершают набег на магазины. Их среди покупателей вычислить легко - не засматриваются на витрины, сразу покупают.

- Что у вас есть на «прамоцыях»? - с ходу, даже не успев осмотреться, задают вопрос консультанту в сетевом магазине бытовой техники Euro двое мужчин.

- Все, что с желтыми ценниками, - ничуть не удивляется вопросу сотрудник. - Вот, игровая консоль. Хорошая цена - 1000 злотых, плюс тут уже установлены две игры, FIFA и…

Мужчины даже не интересуются параметрами - заворачивайте!

- Вы заметили, что в последнее время белорусы стали активнее покупать? - спрашиваю у продавца.

- Да, белорусы очень много покупают. Перед новым годом и так ажиотаж бывает, но тогда берут мелкую технику: кофеварки, пылесосы, мультиварки, - говорит продавец бытовой техники Томаш. - Сейчас покупают дорогие телевизоры, ноутбуки, технику для кухни.

- Пан, сколько коштуе этот телевизор? Ценника нема, - отвлекает от разговора мужчина в кепке.

- Уже купили, зобач тэн други, за две с половиной тысячи злотых, - отзывается продавец.

Консультанты уже знают, что белорусы в первую очередь интересуются товарами по акционным ценам.

- А ты знаешь, пан, что после нового года мы не сможем такие дорогие телевизоры у тебя покупать? Если дороже 500 евро, не пустят - или плати пошлины, 30% от превышения. Невыгодно…

На шопинге в Польше полезно уметь считать. Мало конвертировать валюту чужой страны, важно прикинуть, выгодно ли везти товар - может, в Беларуси дешевле? А если вычесть 23% от цены - те самые VAT, которые можно потом вернуть наличными с покупки стоимостью выше 200 злотых? А с учетом дороги?

На покупки дороже 200 злотых можно оформить документ на возврат VAT - это еще минус 23% от цены.

«НУЖНЫ «ПЯТИДЕСЯТНИКИ!»

Второй вопрос, которым задается белорус на шопинге, после «Сколько это стоит?» - «Сколько это весит?» Нынешний таможенный лимит - 50 кг, из которых 30 кг может приходиться на неделимый товар.

- Я как-то вез духовой шкаф. Взвесил в магазине - ровно 30 кг. На границе таможенник отправил на весы, а у них - 31 кг! И попробуй докажи. Говорю, мол, я сниму упаковку - будет минус килограмм, но он заставил платить! - с возмущением делится историей на обратном пути пассажир.

По существующим правилам, чем чаще ездишь, тем меньше можешь везти. Если последний раз был за границей меньше чем три месяца назад, лимит ужимается до 300 евро и 20 кг. Превысил - плати пошлину.

Но жители приграничья давно придумали, как и рыбку съесть, и в пруд не лезть. В соцсетях полно объявлений о поиске «пятидесятников» - и религия тут ни при чем. Так называют тех счастливчиков, которые могут провезти через границу 50 кг. Кстати, если оформить на себя на границе чужой телевизор, можно заработать 50 - 60 долларов. Таких «пятидесятников» покупатели берут себе в попутчики, едут в магазины, а после того как товар перевезен через границу, прощаются.

- Бывает, людям из налоговой звонят - видимо, когда собирают материалы на какого-нибудь предпринимателя, который такой контрабандой перевозит технику. Но всегда можно сказать, что вез телевизор себе или родственнику - как проверишь? Зарабатывают как могут… - рассуждают брестчане.

«ПОЛЯКИ НЕ СМОТРЯТ, А НАШИ ТРЯСУТ»

На обратном пути, проезжая мимо очереди из легковых авто, пассажиры автобуса почти в один голос говорят:

- Хорошо, что на машине не поехали!

Все терминалы заполнены автомобилями, до крыши забитыми покупками. Водители с неохотой открывают багажники: сейчас таможенники все развернут, а тебе потом утрамбовывай заново - памперсы, стиральный порошок, пылесос, продукты, одежду…

Транспортного коллапса на границе пока не наблюдается, но количество машин в очередях увеличилось.

- Поляки почти не смотрят, а наши иногда трясут - смотря какая смена. Но к тем, кто не каждую неделю ездит, почти не придираются, - умудренная опытом женщина инструктирует попутчиков.

В пункте пропуска весь автобус с вещами следует в зал таможенного оформления. Люди суетятся, шелестят пакетами, толкают перед собой ногами коробки.

- Когда последний раз были? Что везете? - негромко спрашивает таможенница, заглядывая сначала в паспорт, потом в сумку с покупками.

- Два месяца назад. У меня тут посуда, памперсы, чистящие…

- Проходите. Следующий!

На границе мало оформить документы на технику - таможенники могут взвесить товар.

В конце дня пограничники и таможенники выглядят сильно уставшими. Не похоже, что они настроены учинить с кем-нибудь разборки. Но даже те, кто укладывается в норму, волнуются. Как-то неловко это - отчитываться перед чужим человеком, что ты купил.

Пока автобус ждет разрешения на выезд из пункта пропуска, пассажиры по телефону делятся впечатлениями от поездки:

- Ты еще не передумал за ноутбуком ехать? Поторопись. А то нас много таких умных, которые до нового года хотят успеть!

ЧТО ПОЧЕМ

Отбеливатель Vanish, 1 л - 4,81 руб.

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Кофе Dallmayr, 500 г - 8,95 руб.

Пароварка - от 200 руб.

Игровая приставка Xbox One - от 550 руб.

Телевизор LG 50 UK6300 - 895 руб.

Ботинки женские Lasocki - 156 руб.

Куртка зимняя мужская Columbia - от 200 руб.

Цены в польских магазинах, без учета возврата VAT.

По статистике таможенной службы Подляского воеводства, в 2016 году белорусы на погранпереходах оформили около 930 тысяч документов на возврат Tax Free и на 190 миллионов долларов.