Видеофакт: Как в РФ горел ледокол «Виктор Черномырдин» 7 27.11.2018, 22:57

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Появилось видео пожара на строящемся в Санкт-Петербурге ледоколе.

В Санкт-Петербурге горит "Виктор Черномырдин". Огонь охватил три из пяти палуб строящегося на Адмиралтейских верфях ледокола "Виктор Черномырдин". К тушению пожара привлечены 37 пожарных и 9 машин. Один сотрудник верфи пострадал от огня. У него ожоги кистей легкой и средней тяжести. Есть данные о еще одном пострадавшем, передает vesti.ru.

Задымление на строящемся дизель-электрическом ледоколе проекта 22600 было обнаружено 27 ноября в 19 часов, сообщает "Интерфакс". Горят вторая и третья палубы, площадь пожара не сообщается. МЧС РФ проинформировало, что пожару присвоен второй номер сложности.

Возгорание на ледоколе вызвал технологический сбой в энергосистемах. По предварительным данным, пожар произошел после короткого замыкания. Впрочем, со счетов не сбрасывается и версия нарушений правил безопасности при работах с судном. При разборке инцидента будут проверены все версии, включая версию нарушения технологического процесса.

Горящий ледокол находится на набережной реки Фонтанки у дома 203 на территории Адмиралтейских верфей.

Строительство головного судна проекта ЛК-25 "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. На воду дизель-электрический ледокол был спущен в конце декабря 2016 года. К этому времени техническая готовность ледокола составляла 50%, хотя передача ледокола заказчику планировалась на 2015 год.

К концу декабря 2018 года достроить ледокол обещал замминистра транспорта РФ Виктор Олерский. В марте-апреле 2019 года "Виктор Черномырдин" должен был отправиться на ледовые испытания.