Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией 1 28.11.2018, 8:00

Президент Украины продемонстрировал данные разведки и спутников.

Президент Украины Петр Порошенко объяснил необходимость введения военного положения в отдельных областях Украины угрозой полномасштабной войны с Россией. Об этом он сказал сегодня в интервью трем украинским телеканалам, сообщает liga.net.

Президент продемонстрировал журналистам разведданные и спутниковые снимки, которые, по его словам, подтверждают угрозу вторжения со стороны РФ.

"Это российская военная база, которая расположена в 18 км от нашей границы. По 17 сентября, 24 сентября. Это все танки. Это октябрь", - сказал Порошенко.

По его словам, количество танков на базах, расположенных вдоль украинско-российской границы, выросло в три раза.

"Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывает", - сказал президент.

"Эти танки еще не выведены. Они остаются там. И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - подчеркнул Порошенко.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что оккупационная власть РФ захватила 24 военнослужащих Украины. Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко 26 ноября сообщил, что трое моряков ранены: один является офицером, двое – военнослужащими контрактной службы.

США, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Великобритания, Франция, Дания, Канада, Эстония и Польша осудили действия России, назвав их проявлением агрессии.

В связи с обострением ситуации возле Керченского пролива 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.