Брестский активист: Нас не сломить, мы будет двигаться дальше
- 28.11.2018, 15:56
Александр Обляк не собирается менять свои убеждения.
В Брестском областном суде состоялось рассмотрение жалобы противника строительства аккумуляторного завода Александра Облякa, сообщает «Радыё Рацыя».
22 октября его наказали штрафом в размере 245 рублей за участие в воскресной акции протеста на площади Ленина, состоявшейся14 октября с участием политика Николая Статкевича.
Несмотря на судебное преследование и давление со стороны силовиков и спецслужб, Александр не собирается менять своих убеждений:
- Все это делается для того, чтобы поколебать мою общественную позицию, может, сломать.
Я не знаю, что они хотели этим сказать. Но нас не сломить, мы будем двигаться дальше. Меня не запугать. Я буду делать дальше то, что и делал. Это давление, они хотят людей запугать.
Еще на рассмотрении дела в суде первой инстанции Александр Обляк ходатайствовал о том, чтобы судебное заседание велось по-белорусски.
Тогда судья Семенчук его ходатайство не удовлетворил. "В областном суде ситуация была совершенно обратной и жалобу рассмотрели по-белорусски", - отметил активист в комментарии.