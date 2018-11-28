Брестский активист: Нас не сломить, мы будет двигаться дальше 28.11.2018, 15:56

Александр Обляк не собирается менять свои убеждения.

В Брестском областном суде состоялось рассмотрение жалобы противника строительства аккумуляторного завода Александра Облякa, сообщает «Радыё Рацыя».

22 октября его наказали штрафом в размере 245 рублей за участие в воскресной акции протеста на площади Ленина, состоявшейся14 октября с участием политика Николая Статкевича.

Несмотря на судебное преследование и давление со стороны силовиков и спецслужб, Александр не собирается менять своих убеждений:

- Все это делается для того, чтобы поколебать мою общественную позицию, может, сломать.

Я не знаю, что они хотели этим сказать. Но нас не сломить, мы будем двигаться дальше. Меня не запугать. Я буду делать дальше то, что и делал. Это давление, они хотят людей запугать.

Еще на рассмотрении дела в суде первой инстанции Александр Обляк ходатайствовал о том, чтобы судебное заседание велось по-белорусски.

Тогда судья Семенчук его ходатайство не удовлетворил. "В областном суде ситуация была совершенно обратной и жалобу рассмотрели по-белорусски", - отметил активист в комментарии.