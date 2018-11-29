Уголовное дело в отношении главреда БелаПАН закрыли 1 29.11.2018, 20:04

Ирина Левшина заплатила административный штраф в 30 базовых величин.

Главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина выведена из-под уголовной ответственности по "делу БелТА". Об этом в соцсетях сообщила журналистка информагентства Татьяна Коровенкова, которая также проходила по этому делу.

Как уточняет tut.by, Левшина привлечена к административной ответственности. Она заплатила штраф — 735 рублей (30 базовых величин). Сейчас по "делу БелТА" она проходит как свидетель. С неё сняли подписку о невыезде и запрет на выезд из страны. Кроме того, Левшиной вернули жёсткие диски, изъятые в августе при обыске у неё дома, а также при обыске в редакции БелаПАН.

Кстати, уголовное дело на Левшину закрыли в её день рождения.

Таким образом, обвиняемой остаётся только главный редактор портала tut.by Марина Золотова. В отличие от других обвиняемых по этому делу, её обвинили не в несанкционированном доступе к компьютерной информации, а в бездействии должностного лица.

Напомним, что в начале августа в офисах tut.by и БелаПАН прошли обыски, был задержан ряд журналистов и редакторов. Их обвинили в несанкционированном доступе к платной подписке на новости государственного информагентства БелТА. Обвиняемыми по "делу БелТА" проходили 15 человек. Постепенно со всех них снимали уголовную ответственность и наказывали административно — большими штрафами.