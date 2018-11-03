За помощью обратились три белоруса из поезда «Минск-Адлер» 3.11.2018, 12:49

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Медицинская помощь была оказана на месте.

За помощью обратилось три белоруса из поезда «Минск-Адлер».

Медицинская помощь была оказана на месте, без госпитализации, состояние пострадавших удовлетворительное. Пассажиры продолжили поездку до станции назначения в сопровождении медицинского персонала, говорится в сообщении пресс-центра БелЖД.

Как сообщает БелЖД со ссылкой на ОАО «РЖД», 3 ноября в 4:10 на регулируемом без дежурного работника железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидивка Северо-Кавказской железной дороги, участок Ростов — Краснодар (Российская Федерация), при исправно работающей сигнализации пассажирский поезд №302/301 Минск-Адлер (формирования Белорусской железной дороги) столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, груженым песком, с последующим сходом с рельсов 3-х колёсных пар электровоза.

Пассажирские вагоны повреждены не были. На момент столкновения в поезде находилось 704 пассажира и 29 работников поездной бригады.

По данным пресс-центра БелЖД, за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы обратилось 15 пассажиров поезда, из которых 3 — граждане Беларуси (один взрослый и двое детей). Медицинская помощь им была оказана на месте, без госпитализации, состояние пострадавших удовлетворительное. Пассажиры продолжили поездку до станции назначения в сопровождении медицинского персонала.

Состав поезда был выведен с перегона на ст. Тимошевская вспомогательным локомотивом. Со ст. Тимошевская поезд был отправлен по маршруту в 07.35. Опоздание составило 03 ч 32 мин.

В пресс-центре сообщают, что подробную информацию о происшествии можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105, а также по телефону (017) 225-44-77.