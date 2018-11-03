Князь Андрей Полоцкий: как сын Ольгерда решал судьбу Московии 2 3.11.2018, 14:59

Кто на самом деле выиграл Куликовскую битву?

Родившийся в 1325 году княжич Вигунд приходился старшим сыном Ольгерду и его первой супруге Марии Витебской. Первый город в управление ему отдал отец. В 1342 году Псков попадает под владычество Ольгерда. Горожане пошли на союз с литвинским князем, чтобы защититься от Ливонского ордена. Тогда Ольгерд решил посадить Вигунда на княжение в Псков. Там же Вигунд крестился, ему было присвоено имя – Андрей. Отношения у псковских бояр и литвинского князя не заладились. Вскоре псковичане отказали в княжении Андрею, несмотря на его переход в православие, пишет litvin.pl.

Князь Андрей после потери псковского престола вернулся в ВКЛ и получил от своего отца княжение в Полоцке. Но отъезд Андрея из Пскова не означал, что Ольгерд оставил богатую торговую республику без своего попечения. Ольгерд доверил оборону города на случай нападения ливонцев своему воеводе.

В 1377 году отец князя Андрея умер, поэтому полоцкий князь должен был стать великим князем Литовским. Ведь именно он в качестве старшего сына Ольгерда, казалось, обязан был нести ответственность за судьбы державы.

Атака дружины князя Андрея Полоцкого

Однако по неизвестным причинам литвинский князь Ольгред отдал престол сыну от второго брака – Ягайло. Тот должен был как-то умиротворить претензии старшего брата на власть в Великом княжестве.

Ягайло отдал Андрею два княжества: Трубчевское и Полоцкое. Во-первых, для Андрея этого было очень мало, а во-вторых, он не был согласен с решением Ольгерда и считал, что либо Ольгред обманут, либо завещание оказалось поддельным. Его претензии можно понять, ведь его отец умер на 84-м году жизни и сильно доверял всему своему приближению, следовательно, мог подписать завещание, не прочитав его. А когда отец Андрея умирал, с ним находилась именно его вторая жена, в ее интересах было, чтобы Ягайло занял трон.

Андрей Полоцкий никак не хотел запросто отдавать власть Ягайле, в связи с этим он подготовил против Ягайло вооруженное восстание. Андрей пошел ва-банк, так и не получив поддержки удельных князей ВКЛ. Войска Ягайло пошли на Полоцк. Город не мог выстоять против великой рати. Андрей сбежал в Псков, после неудачной для него осады Полоцка.

Фактически старший сын Ольгерда после полоцкого "сидения" оказался зажатым между двух огней. От бояр Пскова милости ждать не приходилось. Своенравные бояре со временем могли не то что выгнать князя в очередной раз из города, но и убить его, натравив на княжескую дружину чернь.

Милости от Ягайло также ждать не приходилось. Тот слишком любил власть, чтобы делиться ею пусть даже и с кровным родичем. Оставалось одно — идти на поклон к московитам.

Так Андрей Полоцкий оказался у трона повелителя Московского княжества – Дмитрия Ивановича, которого после боя с темником Мамаем прозовут Донским. Андрей просил у Дмитрия согласия на поддержку в случае разногласий с псковским боярством.

Дмитрий Иванович согласился помочь Андрею, а тот в свою очередь присягнул московскому владетелю на верность. Сделка оказалась выгодной для князя Москвы. Андрей очень скоро проявил себя храбрым, инициативным воином. У него был стимул хорошо воевать против Великого княжества Литовского — ненависть к Ягайло.

Памятник князю Андрею Полоцкому в городе, имя которого он заслужил по праву

В 1379 году Андрей, будучи уже на новой службе, отбивает у Литовского княжества Трубчевск и Стародуб, а также переводит своего брата Дмитрия на Московскую службу. На следующий год князь принимает участие в Куликовском сражении, где храбро бьется с татарами и генуэзцами на стороне войск Москвы.

После 1380 года Андрей решил вернуться назад в Литовское княжество. Пришел он родину не один, а с дружиной. По возвращении отобрал у Скригайло город Полоцк и все княжество.

Однако, уже в 1386 году Скригайло схватил Андрея и заключилт его в Хенцынский замок. Князь Андрей вынужден был томиться за решеткой долгие шесть лет, пока ему не удалось совершить удачный побег.

Полная приключений и невзгод жизнь старшего сына Ольгерда завершилась службой под знаменами великого Витовта. В 1399 году вместе с его ратью Андрей Полоцкий воевал с татарами на реке Ворскле. Эта военная катастрофа войск Великого княжества Литовского была оплачена жизнью князя Андрея Полоцкого, который героически пал в схватке с туменами эмира Эдигея.