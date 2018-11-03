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В Бресте маршрутчик избил коллегу за то, что тот его «подрезал»

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  • 3.11.2018, 20:19
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Инцидент произошел на улице Орловской.

В Бресте возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего водителя маршрутки, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своему коллеге, сообщает tut.by Следственный комитет.

Инцидент произошел 27 июля на улице Орловской. Около 8.30 40-летний водитель маршрутного такси № 35 нанес не менее трех ударов кулаком в область головы 41-летнему водителю маршрутного такси № 4. По словам подозреваемого, поводом для конфликта стало то, что потерпевший его "подрезал".

В отношении мужчины возбудили дело по статье за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.


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