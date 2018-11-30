Брестский мусороперерабатывающий завод эвакуировали из-за подозрительной коробки 4 30.11.2018, 11:12

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К коробке был прикреплен лист бумаги с надписью «Тротил-400».

Сотрудников Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за подозрительной коробки. Саперы взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщила БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

В Московский РОВД областного центра 29 ноября в 17.34 поступило сообщение от мастера Брестского мусороперерабатывающего завода. Мужчина сообщил, что при разборе мусора обнаружена небольшая бумажная коробка, к которой скотчем прикреплен лист бумаги с надписью "Тротил-400".

Проводилась эвакуация около 60 сотрудников предприятия. На место выехали сотрудники милиции, МЧС, саперно-пиротехническая группа в/ч 5526, медики. Во время обследования коробки специалисты взрывоопасных предметов не нашли. Внутри находился деревянный брусок.