Цены на газ в США упали ниже нуля 15 30.11.2018, 12:58

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Продавцы приплачивали покупателям за то, чтобы у них забрали топливо.

Cланцевая революция, сделавшая США крупнейшим в мире добытчиком нефти и газа, перевернула внутренний рынок с ног на голову.

В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в стране - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля, пишет finanz.ru.

Во вторник сделки на хабе Waha с поставкой на следующий день заключились по минус 25 центов за миллион британских тепловых единиц: иными словами, продавцы приплачивали покупателям за то, чтобы у них забрали газ.

Отрицательные цены фиксировались два дня подряд, сообщает Oilprice.com со ссылкой на данные Natural Gas Intelligence. Это не ошибка и не технический сбой: кому-то действительно заплатили за то, что он купил газ, говорит аналитик RBN Energy Джейсон Фергюссон.

Проблема в том, что в Permian работают в основном нефтяные компании: бассейн дает 3,6 млн баррелей в сутки, или почти половину всей сланцевой добычи в США. Производство нефти дает гигантские объемы попутного газа, для прокачки которого в регионе не хватает трубопроводов и другой инфраструктуры.

Буровые компании вынуждены сжигать его или просто выбрасывать в атмосферу: за 2009-15 гг такая «утечка» составила 462 млрд кубических футов - объем, которого хватило бы, чтобы обеспечить годовое потребление 6,2 семей.

Отрицательные цены в Техасе - не разовое явление, предупреждает Фергюссон: проблема останется как минимум на несколько ближайших месяцев.

«Рынок газа в бассейне Permian перенасыщен, и останется таким до конца 2019 года, когда заработает трубопровод Gulf Coast Express Pipeline», который позволит перенаправить газ в другие районы США и выровнять внутренний рынок, предупреждает эксперт.