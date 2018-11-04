Эксперты рассказали, как легко проснуться 4.11.2018, 8:30

Оказалось, быстро отойти от сна поможет полное растяжение тела.

Эксперты рекомендуют сразу после отключения будильника сесть прямо на кровати, сомкнуть руки перед телом, а затем, толкая ладони вперед, перемещать голову слева направо. Далее следует поднять руки над головой, потянуться, замереть на 10 секунд и начать кивки вверх и вниз. Те же упражнения повторяются с заведенными за спину конечностями, сообщает newsyou.info.

На втором этапе пробуждения в течение 20 секунд необходимо поочередно растягивать перед собой ноги. Потом ими стоит покачать и выполнить скручивания телом.

Ученые дали и другие советы для легкого пробуждения. Во-первых, после сна лучше выпить воды, запустив метаболизм. Во-вторых, стоит положить будильник на расстоянии от кровати, что заставит человека встать. Также стоит сменить громкий сигнал на приятную мелодию или вибрацию.

Открытые на ночь жалюзи впустят солнечный свет, а оптимальная температура в комнате позволит лучше отдохнуть. Рекомендовано отказаться от кофе и спиртного, не принимать ванну меньше, чем за час до сна, составлять план мероприятий на следующий день, программировать кофе-машину, отключать все электроприборы перед сном, принимать добавки с мелатонином.