«Люблю шоколад и жареную картошку» 2 4.11.2018, 14:08

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Фото: kurjer.info

Как молодая мама двоих детей держит себя в форме.

27-летняя Екатерина Климкович, мама двоих детей, чемпионка Беларуси по модельному фитнесу, любит есть жареную картошку и шоколад. Несмотря на несоблюдение диеты и нерегулярность занятий спортом, она находится в хорошей физической форме. Мужчины делают комплименты, женщины восхищаются, а клиенты тренажёрного зала подходят за советом.

Екатерина Климкович рассказала «Кур'еру», как ей удаётся так хорошо выглядеть и как её дети относятся к спорту.

Про себя

Я бухгалтер в СШ № 11. Сейчас в декрете. У меня двое детей — Микаэль (1,5 года) и Наталья (четвёртый класс).

Про спорт

Стала заниматься спортом в детстве. Сейчас даже не вспомню, в каком возрасте. Мой отец — спортсмен, который занимается тяжёлой атлетикой. Он брал нас с братом к себе на работу. Сначала, маленькие, мы просто ходили и смотрели, а потом он стал нас тренировать, отдавать в спортивные походы и лагеря.

На соревнованиях по жиму лёжа, тяжёлой атлетике я всегда выступала именно в своей категории. Никогда не сбрасывала специально несколько килограммов, чтобы попасть в другую — низшую, потому что в таком случае потеряла бы свою силу.

У меня никогда не было проблем с физической формой: у меня не появлялся живот, я не сидела на диетах. Но нет предела совершенству, поэтому я занимаюсь. Сейчас рост 164 см и вес 50 кг.

В детстве не любила уроки физкультуры. Например, мне не нравится бег на дальние дистанции — у меня «дыхалка» слабая. Кардио не делаю, потому что нет необходимости. Мне сжигать нечего. Сейчас занимаюсь чем-то смешанным: и тяжёлой атлетикой, и пауэрлифтингом, и бодибилдингом.

Не хочу стать моделью бодифитнес, хоть и могу. Это же не девушки — это звери, мощные машины. Конечно, их тело вызывает уважение, ведь это большой труд. Но в то же время я понимаю, что с этим телом не только выступать, но и жить, и жить по большей части.

Фото: kurjer.info

Про тренировки

Одно время занималась в «Бункере», но потом мне сделали замечание по поводу детей. Теперь хожу бесплатно в тренажёрный зал СШ № 11, так как я там работаю.

Тренировки у меня длинные — 2 — 2,5 часа — по три раза в неделю. Если не с кем оставить детей, беру их с собой или занимаюсь дома. У меня есть гиря 16 кг, гриф, эллипсоид, резинки для упражнений и ребёнок, с которым могу приседать.

Часто тренировки проходят таким образом: зимой тренируюсь, весной занимаюсь меньше, летом как придётся, а осенью снова начинаю.

После физических упражнений у меня поднимается настроение. Бывает, иду после занятий в пасмурный день, а настроение классное. Как я говорю, после тренировок плохо не бывает. Появляется ощущение, что горы могу свернуть.

Про еду

Никогда не делаю себе ограничений в еде. Люблю жареную картошку, могу съесть шоколад. Хотя я не любитель пирожных, булочек, конфет. Но за неделю до соревнований отказываю себе во вредной еде, после них устраиваю семидневный отдых. Например, после последних я купила себе шаурму и фанту.

Мне повезло с организмом. Если что-то нельзя есть, а ему хочется, то я себе позволяю, потому что ему-то виднее, чем мне.

Фото: kurjer.info

Про спорт и детей

Зарядку мы делаем с детьми как когда. Если попадаем в русло, то каждый день. Если ритм сбился, через день-два. Микаэль каждое утро идёт к зеркалу, тащит к нему гимнастический коврик и делает упражнения.

Когда Микаэлю было 9 месяцев, я брала его с собой в тренажёрный зал. Он держался за штангу и приседал, пытался повторить за мной. У дедушки в спортивном зале он висит на турнике, качает пресс, отжимается от стенки, хотя ему только 1,5 года.

Старшая дочь Наташа раньше ходила к дедушке на тяжёлую атлетику. Сейчас из-за учёбы не получается. Но у неё нет такой тяги к спорту, как у Микаэля. Максимум она будет спортсменом-любителем, а вот Микаэль может стать профессионалом, как дедушка. Он всегда повторяет физические упражнения за ним и за мной.